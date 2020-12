Alerta per fort temporal a la Costa Brava amb onades de més de 2,5 metres d'altura.

A la boia de Ports de l'Estat, instal·lada al cap de Begur, hi ha hagut una onada que ha superat els 6,6 metres d'altura, a les tres de la matinada.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest avís, però part de les comarques gironines també estan en alerta per fort vent.

Un episodi de temporal per vent de component oest que pot portar ratxes que superin els 72 km/hora a les comarques del Gironès i la Selva.

Aquest matí, fins a les 10, ja s'ha registrat algun cop de vent destacable com els 54,3 km/hora a la ciutat de Girona o els 64,4 a Santa Coloma de Farners.

Des d'ahir a les 10 de la nit i fins a les 7 del matí, els Bombers ja han fet 14 sortides per incidències relacionades amb el vent a la província. Sis d'aquests serveis s'han produït a la Selva.

La major part són per caiguda d'elements de la via pública com arbres, fanals, cablejat, entre altres.

De les sortides més destacades n'hi ha una d'aquest matí a la carretera dels Àngels, a l'altura de Quart (GIV-6703) on ha caigut un arbre de grans dimensions i que els Bombers han hagut de retirar, asseguren des del cos.

La previsió apunta que a partir de demà el temporal anirà de baixa i només hi ha alerta però ja de menys intensitat per onatge a la zona de l'Empordà.