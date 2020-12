La Bisbal ultima amb Sorea una proposta d'inversió a la xarxa d'aigua

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà està ultimant un acord d'inversió a la xarxa d'aigua amb Sorea per posar fi als constants talls de subministrament que pateix la capital del Baix Empordà. L'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, ha explicat que el que s'ha posat sobre la taula és una proposta de manteniment amb capital propi i, a partir d'aquí, Sorea faria un descompte en el global d'actuacions que porta a terme. Això també serviria per acabar amb el litigi que mantenen les dues parts pel contracte actual des de fa set anys. Marquès també reconeix que estan estudiant un increment «coherent» del cànon de l'aigua que paguen els bisbalencs, que és «el més baix de tota la comarca».

El conflicte judicial que fa anys que arrossega l'Ajuntament amb Sorea en relació amb el contracte i el preu del servei de l'aigua pot acabar-se pròximament. Mentre el consistori considera que és nul, l'empresa manté que no ho és i, de moment, la Justícia li ha donat la raó, si bé l'Ajuntament ja ha recorregut aquesta decisió. El problema, però, és que amb prou feines s'han fet inversions a la xarxa d'aigua i això provoca talls que solen afectar bona part del municipi, especialment després d'episodis de pluja intensos.

L'equip de govern ja té preparada una proposta d'inversió perquè Sorea comenci a fer les actuacions necessàries tant a la xarxa d'aigua com a la de clavegueram. En aquesta última, el consistori dona per fet que l'acord serà assequible, ja que l'actual relació preveu que l'empresa inverteixi en la seva remodelació. Pel que fa a la xarxa d'aigua, l'Ajuntament ha fet arribar a Sorea una proposta per tal que acabi fent el mateix que amb la del clavegueram. La idea és que l'Ajuntament presenti un pressupost amb fons propis i Sorea faci un descompte del global de les actuacions que dugui a terme. Si tot va com espera el consistori, l'acord es podria tancar el primer trimestre del 2021.