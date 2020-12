Detenen dos homes per un robatori violent de marihuana en una casa de Bordils

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per un robatori amb violència i intimidació en una casa de Bordils (Gironès). Els lladres s'haurien emportat part de la marihuana que el propietari hi cultivava. Els fets van tenir lloc el 22 de desembre quan tres persones van assaltar la casa de la víctima i van amenaçar-lo amb armes blanques. Posteriorment, van agafar les plantes i van fugir en un cotxe en direcció a Palafrugell (Baix Empordà). Els Mossos els van interceptar el vehicle en un control a la C-66, però un dels homes va fugir. La policia també investiga el propietari de la casa per cultivar 83 plantes de marihuana i tenir 1.105 grams de cabdells, valorat en més de 6.000 euros.

Els lladres tenen 18 i 22 anys, són de nacionalitat marroquina i uruguaiana i veïns de Calonge i Palamós (Baix Empordà). Els dos homes han quedat detinguts per un robatori amb violència i intimidació en una casa de Bordils.

El 22 de desembre, tres homes haurien assaltat el domicili de Bordils. Allà van amenaçar el propietari de la casa amb armes blanques. Després, van emportar-se més d'un quilogram de cabdells de marihuana, una xarxa per assecar i altres objectes com ara brides i navalles. Quan ho van tenir tot, van carregar-ho en un cotxe i van fugir en direcció a Palafrugell.

Els Mossos van tenir coneixement del robatori i per això van establir diversos punts de control per intentar atrapar els lladres. Una patrulla de Trànsit va barrar el pas al vehicle en un control a la C-66. De l'interior del cotxe en van sortir corrents camp a través els tres homes i els Mossos només van poder detenir-ne a dos.

Arran de la detenció, la policia va acostar-se fins al domicili de la víctima on van trobar-hi 83 plantes de marihuana, focus i transformadors. Una vegada a dins del domicili, van veure que la droga que havien trobat als dos lladres procedia d'aquella casa.

Per això, els Mossos van denunciar penalment al propietari de la casa, de 31 anys i de nacionalitat espanyola, per tenir una plantació a ple rendiment. En una inspecció ocular, els agents van localitzar les 83 plantes, 1.105 grams de cabdells de marihuana i 60 grams de substància vegetal. Segons l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents, el valor de la droga supera els 6.000 euros.

Els detinguts van passar el dia 23 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.