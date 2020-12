Illa celebra «el principi de la fi» de la pandèmia però demana seguir «en guàrdia»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va celebrar que ahir diumenge va començar «el principi de la fi» de la pandèmia amb l'inici de la campanya de vacunació contra la covid-19 a Espanya.

Ho va dir en una roda de premsa des de la Delegació del Govern a Catalunya, en què va explicar que a les 12.00 totes les comunitats ja havien rebut les dosis del primer lliurament «anticipat» de la vacuna de Pfizer en una operació de gran complexitat logística, va dir.

El ministre va destacar la mobilització de recursos científics i industrials per aconseguir una vacuna en menys d'un any, sense renunciar als protocols que garanteixen la seva seguretat: «No hi ha hagut cap pas que s'hagi suprimit».

«Encara avui no som capaços de valorar el que això significa», i va agrair la tasca de les agències del medicament, els científics i el personal de les comunitats autònomes i del Govern que han participat en l'operatiu.

En els propers mesos, va explicar, les comunitats desenvoluparan el pla de vacunació que va arrencar el 22 de desembre i que suposa un repte «sense precedents a Europa i a Espanya» per immunitzar 2,2 milions de persones en 12 setmanes.

Així, i des d'avui dilluns, el Govern lliurarà setmanalment unes 350.000 dosis a les comunitats, que tenen un «paper fonamental» en l'estratègia i vacunaran seguint la classificació de la població en grups segons el seu risc, va destacar Illa.

A més, va recordar que la vacuna no és obligatòria i és gratuïta, i va afegir que rebre-la salvarà vides: «Si algú té qualsevol dubte, s'han posat en marxa mecanismes per informar, ningú ha de quedar-se amb cap dubte al respecte».

En paral·lel, va demanar mantenir «la guàrdia alta» i seguir les mesures sanitàries per evitar contagis, després de constatar un canvi en la tendència a l'alça dels casos de covid-19 i ingressos des de la setmana passada a Espanya, que Illa va atribuir a una relaxació en el compliment de les restriccions. Per això, el màxim responsable de la Sanitat espanyola va reclamar ser especialment cauts en les reunions familiars: «Que les alegries d'aquests dies no siguin plors el dia de Reis».