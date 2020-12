JxCat comença la recollida de firmes per a les eleccions

Junts va iniciar ahir i fins al proper 3 de gener una campanya de recollida de signatures per presentar-se a les eleccions del 14 de febrer al Parlament. En el primer dia de recollida d'avals, la cap de llista per Girona, Gemma Geis, va visitar el nou local electoral del partit a la Rambla de Figueres, acompanyada del cap de llista per Tarragona, Albert Batet; del candidat per Barcelona, Josep Rius, així com del fins ara diputat Ferran Roquer i dels regidors a l'Ajuntament Josep Maria Bernils i Núria Galimany.

Durant la visita, Geis va subratllar que «Junts per Catalunya és un partit nou, radicalment democràtic i transparent, que necessita el suport del 0,1% del cens de cada circumscripció per concórrer en les eleccions del proper 14 de febrer».