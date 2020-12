La nit de Sant Esteve registra les temperatures més baixes de l'any

La nit de Sant Esteve, la meitat de les estacions meteorològiques catalanes van registrar les temperatures més baixes d'aquest 2020. Segons el Meteocat, els termòmetres van caure en picat i va glaçar a gran part del territori català. A les comarques gironines, Das va ser el municipi on es va registrar una temperatura més baixa, tot arribant als -10,4 graus, mentre que a Girona ciutat es va arribar a -5,5 graus. Altres punts de la província, com Olot, la Bisbal d'Empordà i Sant Pere Pescador, van igualar o superar els -4 graus.

En contra del que és habitual, en aquest context generalitzat de descens de les temperatures, les mínimes a la costa van ser molt similars a les de l'interior de la província. Al Baix Empordà, segons va informar el Meteocat, es van notificar temperatures que des de feia tres anys no eren tan baixes, com els -4,2 graus de la Tallada. En aquesta mateixa zona es van produir glaçades. Tot i això, segons el meteoròleg Gerard Taulé, les mínimes entre la costa i l'interior no són equiparables «per les condicions de vent topogràfiques i el grau d'urbanització» de les estacions meteorològiques de cada municipi. Segons Taulé, les baixes temperatures a la costa s'expliquen «perquè el vent va parar i va deixar baixar la temperatura; en canvi a la Cellera, per exemple, no va fer vent i no va baixar tant la temperatura com a Girona». A zones com Sant Daniel, Taulé explica que van arribar a -5,6 graus. A més, el meteoròleg indica que la massa d'aire fred llunyana en format de capes mitjanes que ha arribat ha propiciat aquesta baixada de temperatures a zones de la costa de l'Alt i el Baix Empordà, amb la calma de després de dos dies de tramuntana.

El Servei Meteorològic de Catalunya va informar a l'inici de la setmana passada de l'arribada d'una massa d'aire molt fred a bona part d'Europa occidental els dies 25 i 26 de desembre, amb domini de les altes pressions. La previsió indicava valors nocturns molt baixos al litoral, entre 2 i 7 graus, tot i que finalment a la Costa Brava van arribar a ser ahir molt més baixes, com és el cas de Roses o Platja d'Aro, on la temperatura va descendir fins als -3 graus. De moment, les previsions a mitjà termini indiquen que l'ambient fred es mantindrà com a mínim fins a final d'any, tot i que amb una lleugera tendència a l'ascens.

Els núvols d'ahir diumenge van acostar un front de l'Atlàntic que podrà portar algunes precipitacions aquesta setmana entrant, així com vent al sud de la Costa Brava, que podran superar els 80 km/h i produir unes onades de més de dos metres d'altura, tot plegat en un ambient generalitzat de fred.