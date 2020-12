El Pla de l'Estany augmenta en un milió d'euros el pressupost de l'any que ve

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany va aprovar el passat 23 de desembre, en l'últim ple extraordinari de l'any, un pressupost de catorze milions d'euros per a l'exercici 2021, un milió més que l'any anterior. De moment, i a l'espera de disposar de la xifra exacta dels romanents, l'única inversió autoritzada és de 160.000 euros que es distribueixen en tres àmbits: informàtica, equips tècnics i inversions diverses en medi ambient vinculades, sobretot, al nou model de recollida de residus dels ajuntaments.

Una vegada tancada la liquidació del pressupost d'engunay, s'estudiaran els projectes que pot dur a terme el Consell de cara al 2021 amb la incorporació dels romanents tant del 2020 com dels anys anteriors, xifra que puja a més d'un milió d'euros. Amb el nou pressupost preveuen dur a terme els mateixos serveis que s'oferien a la comarca, i no es descarta prendre mesures de caràcter social per continuar lluitant contra els efectes de la pandèmia. El president, Francesc Castañer, va reconèixer que, sense els ingressos de la Generalitat i de l'augment de tones a l'abocador, hagués estat complicat quadrar el pressupost.