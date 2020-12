La situació catalana empitjora i Girona suma 10 morts més

La situació de la pandèmia provocada per la covid-19 a Catalunya continua empitjorant i a la Regió Sanitària de Girona s'han declarat deu noves defuncions. Segons les darreres dades del Departament de Salut, tots els indicadors catalans han augmentat: la velocitat de propagació del virus, l'Rt, ha pujat una centèsima, d'1,16 a 1,17; el risc de rebrot ha augmentat 9 punts, fins a 374; i la incidència a 14 dies ha passat de 331,36 a 337,70.

En el mateix sentit, s'han declarat 1.027 nous casos de covid-19 per PCR o test d'antígens (TA) al territori català, cosa que eleva la xifra total a 352.558, i 25 morts més, arribant a un total de 16.862 defuncions des de l'inici de la pandèmia. A més, el 5,37% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. D'altra banda, hi ha 1.664 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 72 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha dues persones més en estat crític, amb un total de 337.

En relació amb la Regió Sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 39.629 (151 casos més en les últimes hores) i han pujat a 42.469 si es tenen en compte totes les proves. Des del març hi ha hagut 1.303 víctimes mortals al territori gironí, deu més que les declarades 24 hores abans. Concretament, entre el 17 i el 23 de desembre es van declarar 43 defuncions, mentre que la setmana anterior havien estat 39.

El risc de rebrot a la demarcació, però, baixa 27 punts, fins a 474, mentre que la setmana del 10 al 16 de desembre era de 525. Per la seva banda, l'Rt també baixa en les últimes 24 hores, en concret 7 centèsimes, i se situa en 1,10 (1,50 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 223 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 452 (370 en l'interval anterior).

En aquests moments hi ha 209 ingressats, dotze més que en el balanç anterior, 35 dels quals es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Els hospitalitzats en l'últim interval han estat 192 (entre el 17 i el 23 de desembre), pels 210 de la setmana anterior.

Els tres municipis catalans amb el risc de rebrot més alt segueixen estant a les comarques gironines. En primer lloc es torna a situar Puigcerdà, amb 2.572, augmentant 82 punts en les últimes 24 hores. En segona posició es manté la localitat alt-empordanesa de Vilafant, amb 1.284 (-334), i en la tercera hi ha Palafrugell, amb 911 (-94).

Pel que fa al risc de rebrot de Catalunya, era de 373 entre el 10 i el 16 de desembre i ha pujat fins a 374 en l'últim interval d'1,16 a 1,17. La setmana anterior estava en 1,56. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Valls (2,41), Tortosa (2,34) i Sant Pere de Ribes (2,20). D'altra banda, pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, tornen a destacar també tres municipis gironins: Puigcerdà amb 2.589 (+82), Vilafant amb 776 (+52) i Banyoles amb 666 (-85). La mitjana catalana està ara a 337,70 i era de 338 entre el 17 i el 23 de desembre, per sobre dels 254 de l'interval anterior (10-16 de desembre).