Els treballadors del joc denuncien «discriminació» i volen poder treballar

El Col·lectiu Català de Treballadors del Joc (CCTJ) va iniciar ahir una campanya per denunciar la «discriminació» a la qual, diuen, els està sotmetent el Govern en mantenir tancats bingos, casinos i salons de joc i reivindicar que els seus centres de treball «són espais segurs, lliures de la covid-19», de manera que demanen poder treballar.

Sota el lema «No és un joc», els 8.000 treballadors del sector del joc de Catalunya exigeixen a la Generalitat que els permeti treballar. Segons va dir Víctor Duce, portaveu del CCTJ, en un comunicat, són «l'única activitat diürna urbana que segueix tancada sense justificació sanitària ni econòmica». Els treballadors volen que el sector s'equipari a la resta d'activitats, com centres comercials, gimnasos o cinemes, i demanen al Govern que, «sota una presumpta prevenció davant el virus, no es prenguin decisions arbitràries i discriminatòries basades en prejudicis cap al sector».

Els treballadors lamenten que la Generalitat no hagi volgut reunir-se amb ells: «No demanem privilegis, només ser tractats com la resta d'activitats comercials, ens hi va la nostra feina i futur personal», va dir Duce. «El 90% de treballadors només ha rebut la prestació del SEPE corresponent a 15 dies d'octubre i cap més des de llavors. Fins i tot hi ha casos encara més extrems de persones que no reben cap prestació des de juny. Estem parlant de casos reals i la Generalitat és completament immune a la situació de les persones que treballem en aquest sector», va lamentar.

El CCTJ va assenyalar que els treballadors del sector han aconseguit el suport d'UGT, CCOO i de les patronals Foment de Treball i CECOT, que aquesta setmana han fet públic un manifest conjunt demanant al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, «que inclogui el sector del joc privat a l'agenda de desescalada, equiparant-lo amb la resta del comerç».