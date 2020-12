Tres homes a presó per agredir un matrimoni a qui van robar

El jutge de guàrdia de Figueres ha enviat a presó tres homes que van lligar, emmordassar i agredir repetidament un matrimoni a Cantallops el passat mes de març.

Els fets es remunten al dia 16 de març d'aquest any, quan els assaltants van entrar per sorpresa al pati del domicili particular de la parella. La dona va sentir fressa al garatge i va baixar a veure què passava, moment en què es va trobar el seu marit lligat de peus i mans i emmordassat. Just llavors, els agressors van propinar-li un cop al cap i també la van retenir.

A partir d'aquell moment, els lladres van agredir repetidament amb puntades de peu i cops de puny les víctimes mentre les amenaçaven amb un ganivet, amb l'objectiu de descobrir on tenien la caixa forta.

Finalment, els tres assaltants van recórrer les diferents estances de la casa amb la dona per tal que els indiqués la combinació de la caixa forta, que es trobava en un edifici contigu al domicili, en un espai de restauració propietat de les víctimes.

Com que el local tenia una alarma connectada, els tres lladres van decidir desistir i van acabar fugint de la casa amb 800 euros en efecitu i diverses joies. També es van endur els telèfons mòbils del matrimoni, a qui van deixar ferits amb contusions i fissures contundents.

Arran de l'assalt, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra es va posar a treballar per intentar capturar els tres assaltants. Un cop identificats, els agents van poder detenir els tres sospitosos entre els dies 18 i 20 de desembre.

Es tracta de tres homes d'entre 38 i 40 anys de nacionalitat dominicana a qui s'acusa d'un robatori violent.

De fet, a un dels arrestats se'l va capturar a l'aeroport de Barajas de Madrid quan esperava per agafar un vol cap a la República Dominicana.

Un cop tots tres van passar a disposició del jutge de Figueres, aquest en va decretar l'ingrés immediat a presó.