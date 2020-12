Tret de sortida a les vacunacions

Esteve Font, de 93 anys, es prepara per rebre la vacuna al geriàtric de la Creu de Palau de Girona, on ahir es van administrar les primeres 75 dosis.

Espanya ja ha començat la campanya de vacunació de la covid-19. A les comarques gironines, la primera dosi del vaccí que han creat Pfizer i BioNTech es va administrar a la residència Gent Gran Creu de Palau de Girona als volts de les cinc de la tarda. La primera persona a rebre'n va ser Esteve Font, un usuari del centre de 93 anys. Pocs minuts després d'injectar-la a Font, es va subministrar també a Imma Fornells, una auxiliar de geriatria que fa anys que treballa al centre. Les encarregades de subministrar aquestes dues primeres vacunes a Girona van ser dues infermeres que coordinen el procés de vacunació a la demarcació.

Dissabte havia estat el seu sant i ahir va ser el primer a rebre la vacuna contra el coronavirus a les comarques de Girona. L'Esteve Font, un usuari de la residència Creu de Palau de Girona de 93 anys, reconeixia que li havia fet il·lusió haver estat el primer. «La directora m'ho va proposar i de seguida vaig dir que sí», va remarcar, mentre assegurava que no notava res i que no li havia fet «gens de mal». L'Esteve també ha tingut paraules per als joves, a qui va demanar «consciència» i els va recordar que «els hi va el futur» amb el compliment de les restriccions.

Darrere d'ell va ser el torn de l'Imma Fornells, una auxiliar de geriatria que fa anys que treballa a la Creu de Palau. Va explicar que és àvia i que poder-se vacunar suposa també la possibilitat de començar a pensar en trobar-se de manera més habitual amb els seus nets, a qui ha vist poc aquestes setmanes. Fornells, però, es va mostrar conscient que no acaba res i que cal mantenir les mesures de seguretat per tal d'evitar contagis, però com la resta de residents i treballadors, es mostrava convençuda que «és l'inici del fi» de la pandèmia.

En total, al geriàtric de la Creu de Palau es van administrar ahir 75 dosis. S'espera que unes 11.000 persones de les comarques gironines rebin la primera de les dues dosis de la vacuna al llarg de les properes setmanes.

Totes les comunitats autònomes de l'Estat, a excepció de les illes Balears i Canàries, van començar ahir el subministrament de vacunes contra la covid-19. Les primeres injeccions es van injectar a homes i dones d'edat avançada que resideixen en residències d'avis i també al personal que treballa a aquests centres. A partir d'aquí s'anirà vacunant al conjunt de la població, començant per les persones que siguin de risc i les més vulnerables.

A Catalunya, la primera vacuna contra la covid-19 es va subministrar ahir poc després de les dotze del migdia a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat. La primera persona a rebre-la va ser Josefa Pérez, una dona de 89 anys originària d'Ourense i resident al centre des del mes de setembre del 2009.

La infermera Idioa Crespo, encarregada d'aplicar-li la vacuna, també va subministrar la primera dosi del vaccí entre els treballadors. La primera treballadora a rebre-la va ser la directora de la residència Feixa Llarga Conxita Barbeta, de 52 anys.

Al conjunt de l'Estat, les dues primeres dosis es van subministrar a la residència de gent gran Los Olmos de Guadalajara. Araceli Rosario Hidalgo, de 96 anys i procedent de Guadix (Granada), va ser la primera interna a rebre-la. Després, va ser el torn de Mónica Tapia, tècnica de cures auxiliar d'infermeria a la residència des de fa deu anys. Totes les dues la van rebre al voltant de les nou del matí.

L'administració de la vacuna contra la covid-19 prioritza quatre grups a qui subministrar primer una dosi del vaccí. Primer, els residents i el personal sanitari dels centres per a persones grans i discapacitats. Tot seguit, el personal de primera línia i altres treballadors del sector sanitari. Finalment, també es prioritzen persones grans dependents que no estiguin ingressades.