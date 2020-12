Els comerciants de Puigcerdà alerten que el confinament els impedeix treure estocs

Els comerciants de Puigcerdà alerten que no podran vendre els seus estocs, després d'haver passat una tardor "molt fluixeta". La presidenta de l'associació que aglutina el sector a la capital cerdana, Maria Martínez, ha explicat que "es comptava amb el Nadal" per poder recuperar-se de l'impacte de les restriccions anteriors i que ara, amb el confinament perimetral de la comarca, això no serà possible. Per aquest motiu, espera que es dugui a terme un plat de rescat, tot assegurant que, d'una altra manera, hi hauran molts establiments que hauran de tancar. Així, creu que els ajuts anunciats pel Govern "no seran suficients" i que la situació farà que calgui reinventar-se, a més de criticar la manera en què s'han adoptat les noves mesures.

Martínez ha detallat que tot i que els comerços s'han mantingut oberts, els confinaments municipals de cap de setmana i el perimetral de Catalunya ja van impedir l'arribada de bona part dels seus clients, provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona i també de l'Alta Cerdanya. Ara, l'únic petit "moviment" que han notat aquests dies és el de persones que resideixen a la comarca, un volum de gent que, assegura, és insuficient, per fer viables els negocis.

La presidenta del comerç de Puigcerdà també ha criticat la manera en què s'ha dut a terme el confinament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès. "Tothom estava a punt i amb unes hores, sense donar marge de maniobra, se'ns va aplicar". De fet, aquestes noves restriccions han motivat la convocatòria d'una nova protesta dels sectors afectats, la qual tindrà lloc aquest dijous a les 13 hores a la plaça de l'Ajuntament de la capital cerdana.

D'altra banda, en termes assistencials, a l'Hospital de Cerdanya hi continuen catorze persones amb covid-19 ingressades a planta. Segons han indicat fonts del centre sanitari, des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 442 casos a l'equipament dels quals, 146, han requerit d'hospitalització. En aquest període també s'han efectuat 27 trasllats, s'han donat 96 altes a domicili i s'han registrat nou defuncions.

