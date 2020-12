Continuen augmentant els ingressos per coronavirus als hospitals gironins

Les dades facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ahir mostraven una lleugera millora a la regió sanitària de Girona, on sobretot destacava una petita disminució en el risc de rebrot i la velocitat de contagi de la covid-19. Concretament, la Rt va baixar ahir 9 centèsimes i se situava en 1,01, mentre que en l'interval anterior superava l'1,5. El risc de rebrot va disminuir 35 punts, fins a 439, mentre que la setmana anterior era de 565.

Ahir, el nombre de confirmats per PCR o TA acumulats a la regió sanitària era ja de 42.626, 157 casos més, mentre que ahir van comptabilitzar-se dues defuncions. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.305 persones en aquest territori, 44 entre el 18 i el 24 de desembre. Hi ha 213 ingressats actualment, 4 més que en el balanç anterior i 37 ingressats a la UCI. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 194 (entre el 18 i el 24 de desembre), pels 209 de la setmana anterior.

Puigcerdà es manté com el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.509, tot i que ha baixat una mica. En segona posició hi ha Vilafant (Alt Empordà), amb 918, i en la tercera Valls, amb 830. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Valls (2,31), Sant Pere de Ribes (2,08), i Tortosa (1,98). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (2.579), Vilafant (793) i Banyoles (680).

Les comarques amb un índex de rebrot alt són el Gironès (442,27), el Baix Empordà (476,32), la Cerdanya (2642,68), la Garrotxa (226,53), l'Alt Empordà (610,58), el Pla de l'Estany (537,26), la Selva (263,11) i el Ripollès (1.616,71).

Unes dades similars a la resta de Catalunya, on la velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, va baixar ahir una centèsima en les darreres 24 hores, d'1,17 a 1,16, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot, en canvi va augmentar lleugerament, va fer-ho 3 punts, fins a 377, i la incidència a 14 dies va passar de 337,70 a 341,75.

En paral·lel, van declarar-se 964 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que elevava la xifra total a 353.522. El 5,57% de les proves de la darrera setmana van donar positiu. A més, van informar-se de 26 noves morts, en total n'hi ha hagut 16.888. Hi ha 1.736 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 72 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha les mateixes que en el balanç anterior, 337.

El director gerent de l'Hospital Comarcal del Ripollès, Joan Graner, i el director general adjunt de l'Hospital de la Cerdanya, Xavier Conill, van assegurar ahir que els centres es troben en una situació de «certa tranquil·litat» i «d'equilibri» gairebé una setmana després que es dictés el confinament perimetral dels dos territoris. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Conill va explicar que continuen amb les xifres d'ingressos per covid-19 «molt elevades», però assegura que «les mesures de disminució de la mobilitat decretades fa una setmana han permès que hi hagi menys urgències d'altres patologies i això ens dona més capacitat d'actuació davant dels casos Covid que encara tenim». Des de l'Hospital Comarcal del Ripollès, Graner va apuntar que ara estan preocupats per l'afectació que hagin tingut les trobades familiars de Nadal. «Ha baixat el nombre de circulació de gent que ve de fora, però no sabem què ha passat amb la gent de dins de la comarca», assegura el doctor.