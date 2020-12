La Generalitat suma 504 nous treballadors a Girona en un any

El nombre de treballadors de la Generalitat a les comarques gironines ha crescut un 2,34% en un any, tot sumant 504 nous empleats entre el juliol de 2019 i el juliol de 2020. Així es desprèn de les dades recollides en el darrer Butlletí estadístic del personal de les administracions públiques, editat semestralment pel govern estatal. Segons les últimes estadístiques, l'administració catalana és l'única que va incrementar efectius durant aquest període, i això que s'ha de tenir en compte que les dades són de juliol i, per tant, no inclouen en cara la contractació extraordinària de professorat que s'ha fet per aquest curs. En canvi, el nombre de treballadors de l'Estat a Girona va caure un 4,75% durant aquest mateix any -tot passant de 2.900 a 2.776- i la xifra d'empleats d'administracions locals, que inclou la Diputació, va disminuir un 0,94%, ja que es van perdre 107 treballadors.

L'administració de la Generaliat és, amb diferència, la que compta amb una plantilla més àmplia a les comarques gironines, cosa que s'explica perquè inclou, entre altres, els treballadors de la sanitat, la seguretat i l'educació públiques. En total, les comarques gironines tenien al mes de juliol un total de 22.055 treballadors de l'administració catalana, mentre que el juliol de l'any passat la xifra se situava en 21.551.

En segon lloc es troba l'administració local, que compta amb 11.301 treballadors, el que suposa 107 menys que el juliol de 2019. Al contrari de l'administració catalana, experimenta una tendència a la baixa, ja que la xifra disminueix un 0,94%.

Finalment, l'administració de l'Estat és la que compta amb un menor desplegament d'efectius a la província de Girona: 2.776 persones, de les quals 1.367 pertanyen a les forces armades i cossos de seguretat (és a dir, Policia Nacional i Guàrdia Civil). N'hi ha 227 que estan destinats a l'administració de justícia, de manera que només en queden 1.182 per a la resta de tasques administratives i d'atenció al públic.

Per al sindicat CSIF, aquestes dades evidencien que «l'augment de places en l'administració estatal a Catalunya del qual porta temps parlant la delegada del Govern [Teresa Cunillera] és una presa de pèl». Segons indiquen, a la província de Girona només s'han guanyat dues places en l'àmbit administratiu respecte l'última estadística, mentre que Tarragona ha perdut deu empleats, Lleida n'ha guanyat deu i Barcelona n'ha sumat 134, fet que atribueixen a «un rentat de cara».

Per això, consideren que la plantilla de l'Estat a Catalunya, i també a Girona, continua essent insuficient i que les poques contractacions que s'han fet no serveixen per pal·liar l'augment «exponencial» de treball que s'ha produït al SEPE ni permeten oferir a la ciutadania el tracte que es mereix. Segons admeten, és cert que després de juliol s'han produït més contractacions de personal interí, sobretot a la Seguretat Social, però consideren que aquestes contractacions temporals per sis mesos són només un «rentat de cara» amb l'únic objectiu d'«endolcir» les estadístiques. En aquest sentit, denuncien que cada mes continua havent-hi jubilacions i que les plantilles estan força envellides, i que no hi ha prou relleus per pal·liar el degoteig de baixes. «Ni es resolen els problemes estructurals de plantilla ni s'ofereixen solucions reals», es queixen. Per això, insisteixen que l'única solució és fer que aquestes places siguin «atractives» per a l'opositor català, per tal que hi accedeixin persones que viuen a Catalunya i que no en marxin a la primera ocasió que tinguin. La manera de fer-ho, indiquen, és equiparar els salaris de l'administració estatal als de la Generalitat.