El Govern aprova destinar 4,3 milions en ajudes al turisme i la restauració de la Cerdanya i el Ripollès

El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar 4,3 milions d'euros en ajudes al turisme i la restauració de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, afectades pel confinament perimetral imposat per la Generalitat per frenar els contagis de covid-19. Ho ha anunciat la consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, després de la reunió del Consell Executiu, que també ha establert una línia d'ajudes d'un total de 300.000 euros per als equipaments de lleure d'ambdues comarques –com cases de colònies, albergs de joventut i campaments–, sempre que formin part del registre de la Direcció General de Joventut.

En el cas dels establiments turístics i de restauració, es faran aportacions úniques de 10.000 euros per allotjament i 7.500 euros per empresa explotadora d'habitatge d'ús turístic i per a establiments i activitats d'interès turístic. La restauració tindrà dret a 3.000 euros i els comerços, agències de viatges i guies turístics podran demanar-ne 1.500, ha informat Budó. Pel que fa als equipaments de lleure de la Cerdanya i el Ripollès, les ajudes seran de 10.000 euros per a cadascun i la previsió és que les rebin "a partir de la segona quinzena del 2021".