Liciten les obres per instal·lar un ascensor per accedir al telefèric de la Vall de Núria

FGC acaba de licitar les obres per instal·lar un ascensor per accedir al Telefèric Coma del Clot de Vall de Núria amb l'objectiu que l'estació ripollesa estigui 100% adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. L'elevador s'ubicarà just a l'entrada de l'estació motriu del telefèric, al peu del santuari i a 2.000 metres d'altura. L'ascensor tindrà capacitat per a 13 persones, podrà acollir 1.000 quilos de càrrega i disposarà d'una porta de 90 centímetres que permetrà el pas de les mercaderies necessàries per abastir l'Alberg de Joventut situat al Pic de l'Àliga. El Telefèric Coma del Clot està en circulació des del febrer, després que es renovés completament, ja que l'antic telecabina havia arribat al final de la seva vida útil. El lloc on es realitzaran les obres és l'actual edifici de l'estació inferior, un espai rectangular que consta de tres plantes: la planta baixa està situada gairebé a nivell de l'andana del tren cremallera, la planta primera dona accés a dependències d'emmagatzematge intern i la segona planta és des d'on s'accedeix ja al telefèric. El nou elevador connectarà les tres plantes.