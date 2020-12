El PSC de Girona tria Sílvia Paneque com a candidata al Parlament

La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Girona i a la Diputació, Sílvia Paneque, serà la nova cap de llista del PSC a les properes eleccions al Parlament per Girona, substituint així Rafel Bruguera, que ja va anunciar fa unes setmanes que no tenia intenció de tornar-se a presentar. El Consell de Federació de Girona va aprovar ahir al vespre per unanimitat elevar aquesta proposta al Comitè de Llistes de Catalunya, i, si no hi ha cap imprevist l'última hora, demà ha de rebre la llum verda en el Consell Nacional del partit. Paneque va assegurar que està «molt agraïda» per l'encàrrec, i que l'encara amb «humilitat» però també «amb ambició de victòria» per poder «canviar les coses a Catalunya». En les eleccions del 2017, el PSC va obtenir un representant al Parlament per Girona.

Llicenciada en Ciències Químiques, Paneque és també la primera secretària de l'agrupació del PSC a Girona i, fins ara, la seva trajectòria s'ha situat en l'àmbit municipal. Va entrar en política l'any 2011, quan va formar part de la candidatura del PSC per Girona encapçalada per Pia Bosch. Va ser un mandat turbulent, ja que els socialistes, a més d'anar a parar a l'oposició després de tres dècades al govern per la victòria de Carles Puigdemont (CiU va aconseguir deu regidors i el PSC, set), van patir una històrica escissió interna: tots els membres del grup municipal excepte ella van abandonar el partit per discrepàncies amb la direcció, de manera que Paneque va acabar el mandat com l'única representant del PSC a Girona.

En les següents eleccions (les de 2015), Paneque va encapçalar la candidatura socialista a l'Ajuntament de Girona i va obtenir quatre regidors. Malgrat que va iniciar el mandat a l'oposició, l'elecció de Puigdemont com a president de la Generalitat va propiciar un pacte dels socialistes amb el nou govern encapaçalat per Marta Madrenas (JxCat), després de la inestabilitat causada durant la breu etapa d'Albert Ballesta a l'alcaldia. Així doncs, el març de 2016, Paneque es va convertir en la primera tinenta d'alcaldia i responsable de l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, a banda de ser co-regidora dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert.

Aquesta etapa va durar fins l'octubre de 2017, quan els dos partits van decidir trencar el pacte per les seves opinions divergents sobre el referèndum de l'1-0. D'aquesta manera, Paneque va tornar a l'oposició.

A les municipals de 2019, Paneque va tornar a encapçalar la llista socialista a l'Ajuntament, tot obtenint sis regidors. A més, va entrar per primer cop a la Diputació i es va convertir en la portaveu del PSC a l'ens provincial, on el partit també està a l'oposició. Aquesta serà la primera vegada que encaçali la candidatura al Parlament.

La candidatura de Paneque se sumarà a les ja anunciades de Gemma Geis (JxCat), Teresa Jordà (ERC), Jaume Dulsat (PDeCAT), Carles Ribas (PNC), Rosa Lluch (Comuns) i Dani Cornellà (CUP). Ara faltarà que el PP i Ciutadans designin els seus candidats.