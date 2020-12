El temporal deixa una ratxa 94 km/hora a Anglès i ones de més de sis metres

Les comarques de Girona ahir van patir encara les conseqüències del temporal de vent i onatge que s'arrossega des del cap de setmana. Ahir les ventades es van concentrar a les comarques del Gironès i de la Selva. On el Servei Meteorològic de Catalunya hi tenia un avís perquè s'hi podien superar els 72 quilòmetres per hora, i així va ser.

A la localitat selvatana d'Anglès, es va registrar una ràfega de 94 quilòmetres per hora i a punts on el vent tampoc és tan habitual, va bufar de valent. A la ciutat de Girona, per exemple, l'estació del Meteocat va captar un cop de 54,3 quilòmetres i a Santa Coloma de Farners, un de 64,4 quilòmetres. El vent de l'oest també es va notar a cotes altes com ara a Setcases-Ulldeter, amb 78,1 quilòmetres per hora i a la Tosa d'Alp, a 82,44 quilòmetres.

L'episodi de temporal va generar algunes sortides dels Bombers, la major part són per caiguda d'elements de la via pública com arbres, fanals, cablejat, entre d'altres. De les sortides més destacades n'hi ha una d'ahir al matí a la carretera dels Àngels, a l'altura de Quart (GIV-6703) on ha caigut un arbre de grans dimensions i que els Bombers han hagut de retirar, asseguren des del cos.

A banda, el telèfon d'emergències 112 també va rebre trucades de les comarques gironines per l'episodi de ventades, sobretot des de la comarca de la Selva.

El vent de l'oest va complica una mica la situació pels Bombers però la resta del temporal es va donar a mar i sense problemes. Des de Protecció Civil recorden que cal extremar les precaucions a les zones on bufi fort sobretot pel que fa a la conducció i a les activitats a l'exterior. També, i en l'àmbit preventiu, cal fixar bé qualsevol element de decoració nadalenca de balcons i terrasses perquè no voli a causa del vent.

A la boia de Ports de l'Estat, instal·lada al cap de Begur, s'hi va registrar una onada que va superar els 6,6 metres d'altura, a les tres de la matinada. El temporal es va combinar amb hores de sol a la major part de la Costa Brava. Un dia de postal que molts ciutadans van aprofitar, sobretot els que tenien festa, per passejar pels passejos marítims i camins de ronda que hi ha per la província.

La previsió apunta que a partir d'avui el temporal anirà de baixa i només hi ha alerta però ja de menys intensitat per onatge a la zona del Baix Empordà i la Selva. Les onades podran superar els 2,5 metres (maregassa) i des de Protecció Civil, com s'ha fet durant els últims dies, demana molta prudència a les zones on trenquin fort les onades, així com respectar els tancaments d'accessos al litoral. Ja que així es poden prevenir accidents.