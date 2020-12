Els alcaldes del Ripollès troben insuficients les ajudes de la Generalitat

El Consell Comarcal i els alcaldes del Ripollès s'han reunit telemàticament aquest dimecres amb la Generalitat per valorar les mesures especials implementades al territori per frenar la propagació de la covid-19. Els batlles s'han queixat que els ajuts són "del tot insuficients" perquè no han tingut en compte tots els sectors afectats. Lamenten que s'hagin quedat fora les escoles d'esquí, el sector primari o els transportistes, entre d'altres. A més, han retret a la Generalitat que els ajuts s'hagin dissenyat "sense escoltar el territori". També han criticat que s'hagin destinat molts recursos a controlar els accessos a la comarca, però lamenten que no els consta "cap aportació de recursos al sistema sanitari per reforçar-lo".

Els batlles del Ripollès i el president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer, han traslladat les seves queixes al vicepresident en funcions del Govern, Pere Aragonès, a la consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, i a la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés. Des del territori han fet notar el seu malestar per la manera en què s'ha fet l'anunci de les mesures, ja que, segons han denunciat, es van assabentar de les quantitats dels ajuts econòmics a través de la premsa i no de primera mà.

En aquest sentit, han lamentat que una setmana després de l'entrada en vigor del tancament perimetral i de les restriccions d'activitats determinades, ni els alcaldes ni tampoc el president comarcal han pogut donar resposta a la majoria d'inquietuds d'empresaris, treballadors, i a la resta de població en general. Segons lamenten a través d'un comunicat, els ha tocat "afrontar amb incertesa i manca d'informació aquestes circumstàncies greus i sobrevingudes".

El president del Consell Comarcal del Ripollès ha retret a la Generalitat que els ajuts econòmics s'han dissenyat "sense escoltar el territori" i critica que s'han "oblidat molts negocis que estan afectats indirectament pels tancaments". En aquest sentit, s'ha demanat que aquestes activitats també s'incloguin al paquet de mesures. Alguns dels sectors afectats que no s'han inclòs són, entre d'altres, escoles d'esquí, el sector primari i els productors agroalimentaris, els transportistes, les empreses de comunicació o les d'activitats culturals.

Tant des del Consell Comarcal com des dels ajuntaments es considera que aquests ajuts, a més de no cobrir tots els sectors damnificats, són "del tot insuficients". Segons detallen, les pèrdues d'un sol establiment de restauració de la Vall de Ribes des de l'inici de les restriccions d'activitat des de l'octubre fins ara poden arribar a ser de 250.000 euros, "una xifra que dista molt dels ajuts anunciats". Alhora també qüestionen que els ajuts tinguin el mateix import sigui quina sigui la dimensió de l'establiment.