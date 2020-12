Dos sindicalistes acompanyaran Lluch a la llista dels comuns en les eleccions del 14-F

Dos sindicalistes vinculats a Comissions Obreres, Joan Salmerón i José María Martínez acompanyaran Rosa Lluch al capdevant de la llista dels comuns per Girona en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.

En la seva intervenció al Consell Nacional dels comuns on va ser confirmada, Rosa Lluch va agrair la confiança dipositada en ella per part de la Jèssica Albiach i l'organització per encapçalar la llista d'En Comú Podem a les comarques Gironines. Lluch va destacar la gran presència de gent jove a la candidatura i va remarcar el seu compromís amb el país per fer aquest pas. «Treballarem implicant-nos, només nosaltres podem fer que hi hagi canvis importants a Catalunya i segur que obtindrem bons resultats el 14-F», va assegurar la candidata. El Consell Nacional de Catalunya en Comú i el Consell Ciutadà Autonòmic de Podem Catalunya, van ratificar ahir la confluència per anar conjuntament a les pròximes eleccions.