Fecasarm preveu que hi haurà «més de 500 festes il·legals» per Cap d'Any

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) va alertar ahir dimarts que hi haurà «més de 500 festes il·legals» per Cap d'Any per la manca d'oferta regulada per culpa de les restriccions al sector. En un comunicat, la patronal de l'oci nocturn diu que molta gent participarà en celebracions il·legals o festes particulars «sense cap seguretat i fins altes hores de la matinada», i afirma que té constància de convocatòries a través de xarxes socials amb la previsió de més d'un centenar d'assistents. De fet, la patronal ha habilitat una bústia per denunciar aquest tipus de convocatòries secretes i avisa al Govern que si no permet una celebració «ordenada, segura i controlada» la situació es descontrolarà.

«Estem molt preocupats per les conseqüències de la inexistència total d'oferta d'activitats de restauració i oci nocturn que normalment gestionarien grans multituds de persones de forma controlada i ordenada en aquesta data», afirma Fecasarm, que recorda que «totes les hores de celebració en espais adequats són hores de menys de celebració en espais no adequats».

L'associació exigeix «diàleg» al Govern i que «s'anticipi a la gravetat de la situació» permetent la seva obertura en format restauració amb un horari fins a la 1.30 h, el màxim permès per l'executiu espanyol.

L'entitat diu que «al marge de moltíssimes festes que se celebraran entre amics i familiars sense complir els criteris ni límits sanitaris imposats i sense cap control», l'organització ha detectat «moltes festes de major magnitud que s'estan convocant entre persones que ni tan sols es coneixen a través de xarxes socials i aplicacions de cites com Tinder, o aplicacions de missatgeria com Telegram». «Entre elles, festes en les que es cobra entrada amb quòrums previstos, en alguns casos, de més de 100 persones», alerta la Fecasarm.

L'organització afirma que està enviant a Salut, ajuntaments i policies municipals les informacions de festes il·legals que està recopilant.

El sector de l'oci nocturn preveu unes pèrdues de 200 milions d'euros per Cap d'Any.