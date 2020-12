Incendi en el cobert d'una granja de vedells de Vilademuls

Els Bombers treballen des de la matinada en un incendi en una granja de vedells de Vilademuls.

El foc s'ha declarat cap a un quart de sis, en una explotació ramadera del nucli de Galliners i hi ha fins a nou dotacions sobre el terreny.

Cap animal ha resultat ferit pels fets, ja que es trobaven en una estança del costat.

El foc afecta una zona on hi ha palla seca emmagatzemada i les flames juntament amb l'alta temperatura ja han fet col·lapsar el sostre del cobert.

ES tracta d'un foc molt intens i per tant, els Bombers no poden accedir a l'interior i per tant, han de controlar que les flames no traspassin les zones i que es vagi consumint.