Els metges exigeixen restriccions més «contundents» per Cap d'Any

El president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, va exigir ahir al Govern mesures «més contundents i efectives» per a Nit de cap d'any per reduir l'impacte de la pandèmia, després que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, defensés en roda de premsa les restriccions actuals i les considerés «adequades». «No ho entenc. El nombre de contagis i d'hospitalitzacions no para de créixer. Cal reduir contacte ja!», va assenyalar Padrós per les xarxes socials. «De cara a Cap d'Any demano reduir dràsticament la mobilitat i als ciutadans màxima responsabilitat», va apostar el president del COMB, reaccionant així a la decisió de l'executiu català de no endurir les restriccions actuals. «Encara som a temps. Les mesures s'han de prendre tant sí com no. Els contagis van pujant, els ingressos hospitalaris van pujant. I pot ser que el cep britànic corri per aquí. El Govern ha d'actuar», va afegir Padrós als micròfons de RAC1.

També va pronunciar-se sobre la decisió del Govern de no endurir les mesures l'infectòleg de l'hospital Can Ruti de Badalona Oriol Mitjà, que pronostica que la tercera onada del coronavirus «es desbocarà per arribar als pics de novembre». En el seu compte de Twitter, Mitjà considerava «molt important evitar les celebracions de Cap d'Any» i va instar el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, a «aprendre dels errors». «No és suficient la recomanació d'evitar contactes socials no imprescindibles per Cap d'Any», assegurava l'investigador, que afegia que «en una situació greu el ´boníssim' no és una bona recepta per al civisme i la salut pública». «Amb 14.000 casos setmanals, Rt 1,2, i tres caps de setmana consecutius la tercera onada es desbocarà per a arribar als pics de novembre», pronostica Oriol Mitjà, que demana «determinació, transparència i empatia per a aconseguir un compromís social» que freni l'avanç de la pandèmia.

Una altra veu crítica amb la decisió del Govern és la d'Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia de l'hospital Clínic de Barcelona. Trilla esperava un «enduriment» de les restriccions de cara a la nit de Cap d'Any per fer-les «més contundents» davant una situació que ha qualificat d'«inestable». «Suposo que el Govern té més dades que jo», va apuntar a manera d'explicació. Igual que els altres, Trilla va avisar que és probable que després de les festes hi hagi un augment de casos i va alertar que les pròximes dues setmanes seran «de molta tensió i molta atenció».

Les dades a la regió sanitària de Girona segueixen a la baixa. El risc de rebrot baixa 64 punts, fins a 375, mentre que la setmana del 12 al 18 era de 578. L'Rt baixa més d'una dècima en 24 hores i se situa en 0,89 (1,51 en l'interval anterior). Tot i això els casos positius augmenten pel que fa a l'últim recompte i el nombre total augmenta ja de 40.172 (386 casos més) i pugen a 43.018 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.310 persones en aquest territori, cinc més que les declarades fa 24 hores. Entre el 19 i el 25 de desembre es van declarar 41 defuncions, 35 la setmana anterior. Per altra banda, la regió sanitària ja suma 76 vacunats.

Pel que fa a la situació als hospitals, hi ha 214 ingressats actualment, un més que en el balanç anterior, mentre que hi ha 39 pacients a l'UCI, dos més que l'últim recompte. Puigcerdà es manté com el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.340, tot i que ha baixat. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaca Banyoles amb 657.

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixat set centèsimes, d'1,16 a 1,09, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també baixa, ho fa 34 punts, fins a 343, i la incidència a 14 dies passa 341,75 a 330,60. En paral·lel, s'han declarat 2.965 nous casos, cosa que eleva la xifra total a 356.487 i s'ha informat de 58 noves morts (el total és de 16.94). Hi ha 1.776 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 40 més que en l'anterior balanç.