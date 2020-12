La vacuna de la covid-19 arriba a la Garrotxa

La campanya de vacunació de la covid-19 ha arribat aquest dimecres a la tarda a la residència Edat 3 d'Olot, convertint-se en el tercer centre gironí en rebre el vaccí. El primer dels 27 usuaris de la residència en vacunar-se ha estat Josep Estudis, de 75 anys. L'home s'ha mostrat molt satisfet i ha demanat que es vacuni el major nombre de persones possibles per "poder tornar a sortir" i recuperar la normalitat. A continuació, l'ha seguit la infermera Astrid Garcia, de 33 anys. La responsable higienicosanitària de la residència garrotxina ha destacat que volia vacunar-se pel tracte proper que té cada dia amb els usuaris del centre. Es preveu que en els propers dies s'estengui la campanya a altres punts del territori.

Les vacunes han arribat a la residència Edat 3 d'Olot cap a dos quarts de quatre de la tarda. Després de preparar la sala per començar a administrar les injeccions, Josep Estudis, de 75 anys, ha estat la primera persona de la Garrotxa en rebre la dosi de Pfizer.

Estudis estava satisfet d'haver rebut el vaccí que ha de donar-li la immunitat davant del coronavirus. A més, ha demanat que es vacuni al major nombre de persones per tal que pugui "tornar a sortir" al carrer i també es recuperi la normalitat tan ràpid com sigui possible.

Seguidament el personal sanitari l'ha administrat a Astrid Garcia, de 33 anys, que és infermera i responsable higienicosanitària de la residència. En el seu cas, Garcia ha recordat que ella esta en contacte directe amb els usuaris i per això ha remarcat la importància de rebre aquesta injecció.

A continuació, els 26 usuaris i 17 treballadors restants que volien rebre la vacuna han passat per la sala habilitada i se'ls ha injectat la dosi corresponent. La residència Edat 3 d'Olot té 29 usuaris i 31 treballadors, actualment. Es tracta d'un centre blanc, és a dir que no ha registrat cap contagi de coronavirus.

La directora de la residència, Esther Arbusà, ha assegurat que durant la pandèmia han estat "angoixats" per si es desenvolupava algun cas, però al no produir-se cap contagi la situació ha resultat "una mica més fàcil".

La Garrotxa és la tercera comarca on s'ha administrat la vacuna a la Regió Sanitària de Girona. Aquest dimecres al matí un equip de vacunació també s'ha desplaçat al Ripollès a la Residència Assistida Comarcal de Campdevànol. La primera dosi a la regió es va administrar al Gironès aquest diumenge, a la residència Creu de Palau, i progressivament arribarà a la resta de comarques que formen part de la regió sanitària. Aquesta setmana es disposen de 440 dosis.