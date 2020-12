34 detinguts per tramitar parelles de fet per regularitzar estrangers

La Policia Nacional de la província de Girona ha detingut 34 persones per tramitar parelles de fet per regularitzar estrangers. Hi ha fins a 63 implicats en tres investigacions que s'han realitzat a diversos municipis gironins. Aquest és el resultat del treball que fa el CNP en el marc de la lluita contra l'afavoriment de la immigració clandestina i que ha comptat amb la col·laboració de Policies Locals i la Inspecció de Treball.

Els implicats fingien relacions afectives, per així aconseguir la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea a canvi de diners. Les trames desarticulades haurien pagat entre 2.500 i 4.000 euros a les parelles de nacionalitat espanyola per aconseguir la targeta.

Dels casos detectats, destaca el d'una dona amb una minusvalidesa psíquica del 70% que va ser coaccionada i enganyada perquè accedís a constituir-se en parella de fet. Fruit de les operacions, el CNP ha detingut 34 persones de diferents nacionalitats d'un total de 63 investigats a qui s'acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de falsificació de documents, afavoriment de la immigració irregular i pertinença a grup criminal. La investigació continua oberta a l'espera de la localització de la resta d'implicats.

Les operacions policials s'han realitzat a partir de diverses fonts i segons el CNP, els ha permès deixar sense efecte entre d'altres, tots aquells tràmits administratius realitzats per tenir un permís de residència de forma fraudulenta.

La primera investigació va començar a mitjans d'any, arran de la denúncia interposada per la parella sentimental d'una dona que pateix una minusvalidesa psíquica d'un 70%. On denunciava que era coaccionada i enganyada per un ciutadà estranger perquè es fes parella d'un altre estranger en situació irregular, perquè aquest pogués aconseguir la residència a Espanya. A més, el delinqüent li va demanar-li que també empadronés al domicili a diverses de persones. Tot això a canvi de rebre una compensació econòmica.

La segona investigació va néixer fruit de la col·laboració amb la Policia Local de Llagostera. En aquest municipi van detectar un elevat nombre d'empadronaments d'estrangers -uns 13. Les persones però no hi residien i a més, estaven relacionades amb investigacions de la UCRIF del CNP a Girona sobre la concessió de permisos de residència a través de parelles fictícies.

La tercera de les operacions va sorgir a través de la col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social en la lluita contra l'economia submergida i l'afavoriment de la immigració clandestina. En aquest cas van detectar l'existència de dues empreses fictícies amb elevats deutes pendents amb la Tresoreria. D'aquestes empreses, els implicats havien presentat suposats contractes i nòmines per part dels ciutadans comunitaris per aconseguir el permís de residència. Per tant, també enganyaven a l'administració.

El modus operandi emprat en les tres trames és similar. Els ciutadans estrangers s'empadronen i es fan parella de fet amb un ciutadà o ciutadana espanyola i formen la unió en notaries de la ciutat de Girona per després aconseguir la targeta de residència de familiar comunitària. Una autorització vàlida per a cinc anys. En els casos destapats, s'ha pogut acreditar que una persona era la responsable de connectar la gent i cometre el frau.

En el desenvolupament de les investigacions coordinades per la UCRIF del CNP a Girona hi han col·laborat Policies Locals de Girona, Salt, Llagostera, Cassà de la Selva, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols.