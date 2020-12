Les cases rurals facturaran menys que altres Caps d'Any tot i l'elevada ocupació

Les cases rurals de les comarques gironines registren una alta ocupació de cara a la nit de Cap d'Any. Tot i això, la facturació serà més baixa que altres anys ja que les restriccions en l'aforament màxim de persones han obligat a adaptar les capacitats de les cases més grans i, en conseqüència, rebaixar-ne els preus.

Aquest és el cas de l'empresa Naturaki, que té totes les cases plenes per donar la benvinguda al 2021. Alguns dels allotjaments, però, facturaran un 60% menys que habitualment, ja que s'han hagut d'adaptar a les noves restriccions i alhora, s'han vist obligats a rebaixar els preus que s'apliquen pel nombre d'hostes habituals. «La majoria de cases que tenim són allotjaments on s'ajunten 3 o 4 famílies, i això ara no ho pots fer», explica la directora de Naturaki, Carme Vilà. «Si tens una casa de 10 habitacions, més val tenir-ne 3 de plenes que no tenir-la buida», afegeix. Des del portal web RuralVerd tenen pràcticament plenes totes les cases petites i mitjanes, amb una capacitat d'entre 7 i 10 places. En canvi, «les cases grans estan buides, perquè no s'hi pot anar», comenta el gestor del web, Tomàs Padrós.

El fet que la Generalitat finalment decidís no endurir les mesures de cara a la nit de Cap d'Any ha donat un bri d'aire a aquests allotjaments. «Tot el que no sigui empitjorar, anem aguantant com puguem», explica Padrós. També Carme Vilà celebra que segueixi en peu el decret que ha permès que «la gent pugui arribar a les cases». Amb les mesures prèvies al Nadal, la majoria de reserves es van haver de cancel·lar, ja que només podien arribar a les cases rurals aquells clients que podien estar-s'hi de dijous a dilluns. «El nostre públic són majoritàriament famílies, el confinament perimetral ens ha fet estar els darrers mesos amb les cases buides. Quina família no porta els nens a l'escola un divendres? Qui es pot permetre no anar a treballar un divendres?», pregunta Vilà.

Precisament en situació de confinament petimetral es troben les comarques d'el Ripollès i la Cerdanya. Les noves mesures aplicades per la Generalitat en aquesta zona han causat que les persones que hi havien reservat un allotjament per passar el Cap d'Any s'hagin vist obligades a cancel·lar l'escapada, ja que no poden arribar fins la casa.

El portal RuralVerd, ha hagut de cancel·lar totes les reserves a les cases que gestiona en aquestes comarques. «La gent que volia sortir sí o sí se n'ha anat cap a altres zones», explica Tomàs Padrós. La majoria, han acabat traslladant el Cap d'Any a altres cases situades a a l'Alt Urgell, o han reservat els pocs allotjaments que quedaven lliures a la Garrotxa.