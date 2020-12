Crema el cobert d'una granja de vedells a Vilademuls

el paller, el combustible del foc. Els Bombers van treballar ahir durant hores en un incendi en una granja de vedells de Vilademuls. El foc es va declarar cap a un quart de sis, en una explotació ramadera del nucli de Galliners i hi van destinar fins a nou dotacions per extingir-lo. Sortosament, cap animal va resultar ferit pels fets, ja que es trobaven en una estança del costat. El foc va afectar tot el cobert, ja que hi havia palla emmagatzemada i les flames juntament amb l'alta temperatura van destrossar-lo perquè era un foc molt intens.