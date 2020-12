Girona té la quarta taxa més elevada en delictes sexuals de tot l'Estat

Imatge d'arxiu d'una concentració a Girona per rebutjar la sentència de «La Manada».

Imatge d'arxiu d'una concentració a Girona per rebutjar la sentència de «La Manada». marc martí/arxiu

Les estadístiques policials i judicials dels últims anys xifren un augment de delictes sexuals a tot l'Estat, un fet que el Ministeri de l'Interior ha plasmat en un informe que recull dades d'aquests delictes des de 2013. A Girona aquests delictes també mostren xifres preocupants, ja que l'estadística indica que l'any passat Girona es va situar com la quarta província de l'Estat amb la taxa més elevada de delictes sexuals, amb 4 casos per cada 10.000 habitants. És la segona província catalana amb la taxa més elevada, ja que se situa per darrere de Lleida, que té 4,2 casos.

L'informe s'ha elaborat a partir de la informació recollida per tots els cossos policials de l'Estat, i ha revelat que prop de la meitat de les víctimes d'aquests delictes són menors d'edat i la majoria (fins al 85%) són dones.

Les illes Balears tenen la taxa més elevada de víctimes de delictes sexuals de l'Estat, amb 6,5 casos per cada 10.000 habitants i la segueix les Canàries amb 4,7. Si es mira per comunitats autònomes, Catalunya se situa en tercer lloc amb 4 casos per cada 10.000 habitants, després de les Balears i les Canàries, respectivament.

El 2019 va tancar amb 310 denúncies a Girona per delictes relacionats amb la llibertat sexual, essent l'abús sexual el delicte més comú, amb 129 casos, seguit de l'agressió sexual amb penetració, amb 52 denúncies registrades.

Una de les dades més rellevants de l'informe és el protagonisme dels menors com a víctimes en potència, ja que un 46,2% de les víctimes de delictes sexuals són menors d'edat, un percentatge seguit a gran distància per les afectades entre els 18 i 30 anys, que representen un 28,5% dels casos investigats.

Els nens i nenes són objecte, majoritàriament, d'abusos sexuals (que segons el Codi Penal actual no requereixen violència o intimidació) però també d'un «fort augment» dels ciberdelictes, segons destaca l'informe policial, que veu aquest creixement com un fenomen «preocupant». EL perfil del ciberdelinqüent sexual més habitual és el d'un home espanyol d'entre 18 i 30 anys relacionat amb pornografia infantil.

La recerca constata a més aquest increment continuat dels delictes sexuals, especialment accentuat en els anys 2018 i 2019. Aquest últim any es van denunciar 15.319 atacs a la llibertat sexual a tot l'Estat, un 11% més que l'any 2018. Els abusos i agressions sexuals són les tipologies penals més freqüents (el 78%). De fet, els abusos sexuals amb penetració s'han triplicat des del 2013, en passar de 386 a 1.206 procediments investigats.

En canvi, els delictes relacionats amb la prostitució (248 en el 2019) han experimentat una tendència descendent si ens fixem en les dades dels últims anys. L'informe mostra que l'any 213 es van registrar 452 casos relacionats amb la prostitució, i de fet és el delicte amb un percentatge més elevat de víctimes dones, amb un 92% del total. La pornografia de menors i la corrupció de menors són els que apleguen un percentatge més igualat de víctimes masculines, amb un 42% i un 41% respectivament.

L'estadística reflecteix que el 97% dels 9.638 detinguts són homes, el 32% amb edats compreses entre els 41 i 64 anys i en la major part dels casos per cometre abusos sexuals. I, per rebatre l'estereotip que insisteix a dir que la majoria de violadors són estrangers, l'informe demostra que el 65% dels detinguts o investigats per aquests delictes són de nacionalitat espanyola.

El Ministeri de l'Interior recull també dades sobre els delictes sexuals comeses en grup, que s'han incrementat quantitativament dels 371 denunciats el 2016 als 483 de 2019, si bé en termes percentuals han vist reduïda la seva importància sobre el conjunt de fets investigats.

L'informe també ha detectat que hi ha temporalitat en els delictes, i de fet els mesos d'estiu, concretament el juliol i el juny, són els que concentren més delictes al llarg de tota la sèrie històrica. Gran part dels delictes es concentren entre maig i octubre, i la majoria tenen lloc a habitatges.