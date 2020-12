El Govern català xifra en 5.100 milions d'euros l'impacte de la pandèmia en les seves finances

El Govern xifra en 5.128 milions d'euros l'impacte que ha tingut la crisi de la covid-19 sobre les finances públiques. Segons va explicar ahir en una roda de premsa el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, 3.826 milions d'euros corresponen a un increment de despeses, mentre que 1.302 milions fan referència a una caiguda d'ingressos derivada de la pandèmia. D'altra banda, el Govern té previst tancar l'any amb un dèficit d'entre el 0,7% i el 0,8% del PIB, un percentatge que equival a 1.500 milions d'euros, aproximadament. Aragonès va qualificar el 2020 «d'any convuls», tot i que va assegurar que el 2021 serà un any de «despesa rècord» per impulsar la recuperació de l'economia.

En el capítol de despeses extraordinàries, la major part corresponen a despesa sanitària i sociosanitària. En concret, la Generalitat ha destinat 2.106 milions addicionals a reforçar el sistema sanitari durant aquest exercici, mentre que a les residències n'hi ha destinat 120. Dins aquestes dues categories, els àmbits que s'han reforçat han estat diversos. En primer lloc, el Govern ha invertit 302 milions d'euros –dels quals 118 milions són les gratificacions del personal- en incrementar el nombre de personal mèdic, rastrejadors, auxiliars d'infermeria i personal de coordinació per gestionar hospitals i serveis centrals. Durant aquest exercici s'han incorporat vora 18.500 efectius a través de programes temporals de personal en el marc de la covid-19 i per reforçar el sistema sanitari. El Govern ha destinat 464 milions en concerts sanitaris per poder atendre els casos de covid-19, així com 199 en ?programes de recuperació de l'activitat.