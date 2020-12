Més de cent persones es concentren a Puigcerdà per protestar contra el confinament perimetral

Més de cent persones s'han concentrat aquest dijous davant l'Ajuntament de Puigcerdà per mostrar el seu rebuig al confinament perimetral de la Cerdanya, el qual s'aplica des de fa poc més d'una setmana. Entre els assistents que s'han pogut veure hi havia treballadors de diversos col·lectius afectats per les noves restriccions, com ara de la restauració, el comerç o les escoles d'esquí, entre d'altres, així com també veïns de la comarca. D'aquesta manera, han explicat que se senten "desemparats" i han lamentat que les decisions del Govern es prenen sense tenir en compte el territori. A més, el manifest que s'ha llegit durant l'acció recull la petició d'ajuts "que estiguin a l'alçada" de la situació.

Un dels membres del Col·lectiu Veïnal Ceretà, Adrià Bonastre, ha explicat que han convocat la concentració perquè el confinament perimetral ha generat un "sentiment de pena" entre la població de la comarca, a més d'un altre de "nostàlgia per tornar a la vida quotidiana". A més, ha assegurat que davant l'impacte de la mesures es veuen "aïllats". "Sembla que les decisions es prenen al moment, des de lluny i sense tenir en compte a la gent", ha conclòs.

D'altra banda, i pel que fa a la situació de l'Hospital de Cerdanya, aquest dijous hi ha tretze pacients amb covid-19 ingressats. Des de l'inici de la pandèmia, l'equipament sanitari situat a Puigcerdà ha detectat 464 casos, ha registrat 149 hospitalitzacions, ha efectuat 27 trasllat i s'han donat un centenar d'altes a domicili. També en aquest període s'han hagut de lamentar nou morts.

Text