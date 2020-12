Es reprenen les vacunacions mentre continuen creixent els hospitalitzats

Catalunya va reprendre ahir la vacunació contra la covid-19 després que diumenge s'iniciés la campanya en alguns centres geriàtrics. Ahir al matí un equip de vacunació va desplaçar-se a la Residència Assistida Comarcal de Campdevànol (Ripollès). La primera persona de la comarca a rebre la injecció de Pfizer va ser Margarida Turrats Masdeu, de 89 anys. A continuació ho va fer la responsable higiènic-sanitari del mateix centre, Anna Maldonado, de 42 anys. Les vacunes van arribar cap a les 10 del matí al centre i van administrar-les amb normalitat a 50 residents i 35 treballadors. Un cop passats 21 dies, rebran la segona injecció.

Hores després va arribar el torn de la residència Edat 3 d'Olot (Garrotxa). El primer dels 27 usuaris de la residència en vacunar-se va ser Josep Estudis, de 75 anys. A continuació, va seguir la infermera Astrid Garcia, de 33 anys. Els 26 usuaris i 17 treballadors restants que volien rebre la vacuna van passar per la sala habilitada i se'ls va injectar la dosi corresponent.

Segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya els nous positius i les morts segueixen en augment a la regió sanitària de Girona, mentre que l'Rt i el risc de rebrot disminueixen novament. Concretament, se sumen 504 casos nous de coronavirus, que ja eleven la xifra a 43.527 casos confirmats per PCR i TA, i 1.321 defuncions en aquest territori des de l'inici de la pandèmia, onze de les quals van ser declarades fa 24 hores. Pel que fa a les hospitalitzacions, augmenten a 215 ingressats i 38 pacients a l'UCI. En canvi, el risc de rebrot torna a dismunir i ho fa ara 16 punts, i es col·loca a 359, mentre que la setmana del 13 al 19 era de 564. De la mateixa manera, l'Rt baixa quatre centèsimes i se situa en 0,85.

Puigcerdà es manté com el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.989, tot i que ha baixat. El risc de rebrot a la Cerdanya és de 2.032, amb una reducció de 355 punts en l'últim dia. Pel que fa al Ripollès, aquest indicador de la covid-19 també ha baixat de 1.315 a 1.284 (-31). Les dues comarques, confinades perimetralment des del 23 de desembre registren velocitats de contagi (Rt) menors a les informades fa un dia. A la Cerdanya s'ha passat d'1,02 a 0,90, i al Ripollès, de 0,98 a 0,89. Un indicador preocupant és la taxa de confirmats per PCR o test d'antigen (TA), que se situa en 1.004 a la Cerdanya i en 649 al Ripollès, segons les últimes dades de Salut. En la primera comarca, destaca també el percentatge de proves que donen positiu, un 17,05%. La incidència a 14 dies se situa en 2.290 a la Cerdanya i 1.463 al Ripollès. D'altra banda, pel que fa a la situació a l'Hospital de Cerdanya, el nombre d'ingressats per covid-19 ha augmentat en les darreres hores en dues persones, arribant fins a 16. Segons indiquen des del centre sanitari, des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 457 positius en aquest equipament.

A la totalitat de Catalunya, la velocitat de propagació del virus segueix en disminució, en les darreres 24 hores ha baixat a 1,03. Igual que el risc de rebrot, que ho ha fet 15 punts, fins a 328. En canvi, la incidència a 14 dies puja de 330,60 a 335,03.

En paral·lel, s'han declarat 3.639 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 360.126. El 5,95% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 98 noves morts i el total és de 17.044.

Hi ha 1.820 pacients ingressats als hospitals catalans amb covid-19, 44 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha 376, 2 més que en el darrer balanç. El total de vacunats és de 1.233, 431 més que dimarts.

El Ministeri de Sanitat va informar ahir de 16.716 nous positius per covid-19, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 1.910.218 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 247 persones i ja són 50.689 els morts per la pandèmia a Espanya. Catalunya continua al capdavant de la xifra de contagis en els últims 7 dies, seguida de Madrid (11.558) i el País Valencià (6.806).