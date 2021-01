Els Mossos detecten una festa il·legal amb 16 joves a Esponellà

Els Mossos d'Esquadra han detectat una festa il·legal de Cap d'Any que un grup de joves havia muntat en una casa de colònies d'Esponellà (Pla de l'Estany). Els fets han tingut cap a dos quarts de dues de la matinada. Un veí ha trucat a la policia alertant-los que en aquest mas, situat al carrer Espolla i que es lloga com a casa de colònies, s'hi feia una festa que incomplia les restriccions per la covid-19. Quan els agents han arribat a lloc, s'han trobat que a dins la casa hi havia setze joves escoltant música i fent xivarri. A més, cap duia mascareta. Per això, els Mossos han identificat el noi que havia llogat la casa, i també el responsable de la masia, i els han denunciat per saltar-se les mesures per prevenir el coronavirus.

Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la nit. Un veí d'Esponellà ha trucat als Mossos d'Esquadra alertant-los que en una casa de colònies del poble s'hi estava fent una festa il·legal. Es tracta d'un mas, que es coneix amb el nom de Can Què, i que està situat a les afores del municipi.

El veí ha explicat a la policia que escoltava música i sentia molt soroll, i que a fora la casa hi havia una dotzena de cotxes aparcats. Els Mossos han anat fins al lloc i allà s'han trobat un grup de joves fent xivarri. N'hi havia setze bevent i ballant.

El grup havia llogat la casa per celebrar-hi el Cap d'Any i fer una festa. A més d'incomplir els protocols per prevenir el coronavirus -com a màxim, es permetien trobades de deu persones- cap d'ells duia mascareta.

Els Mossos d'Esquadra han identificat tant al jove que s'havia encarregat de llogar la casa de colònies com al responsable de la masia. A tots dos, els han denunciat per incomplir les mesures per frenar la covid-19.

La d'Esponellà és una de les quatre festes il·legals en què han actuat els Mossos d'Esquadra durant aquest Cap d'Any. També n'han detectades en una discoteca de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), en un hotel de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) i a una nau abandonada de Llinars del Vallès (Vallès Oriental). En aquest últim cas, es tracta d'una 'rave' amb més d'un centenar de persones on encara s'hi està intervenint.