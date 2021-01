Localitzen una festa il·legal de Cap d'Any a Esponellà amb 16 joves

La nit de Cap d'Any va ser «tranquil·la» a les comarques gironines i només va deixar una incidència destacada, la celebració d'una festa il·legal a Esponellà. Arran de l'avís d'un veí els Mossos van poder detectar una festa organitzada en una casa de colònies del municipi. Es tracta d'una de les quatre festes il·legals localitzades pel cos policial durant la nit de Cap d'Any, que el conseller d'Interior Miquel Sàmper va titllar de «tranquil·la».

Els Mossos van detectar la festa il·legal d'Esponellà cap a dos quarts de dues de la matinada. Un veí va trucar a la policia alertant-los que en aquest mas, situat al carrer Espolla i que es lloga com a casa de colònies, s'hi feia una festa que incomplia les restriccions per la covid-19. Quan els agents van arribar a lloc, es van trobar que a dins la casa hi havia setze joves escoltant música i fent xivarri. Per això, els Mossos van identificar el noi que havia llogat la casa, i també el responsable de la masia, i els han denunciat per saltar-se les mesures per prevenir el coronavirus.

El mas on es va celebrar la festa es coneix amb el nom de Can Què, i està situat als afores del municipi.

El veí va explicar a la policia que escoltava música i sentia molt soroll, i que a fora la casa hi havia una dotzena de cotxes aparcats. Els Mossos van anar fins al lloc i allà es van trobar un grup de joves fent xivarri. N'hi havia setze bevent i ballant.

El grup havia llogat la casa per celebrar-hi el Cap d'Any i fer una festa. A més d'incomplir els protocols per prevenir el coronavirus –com a màxim, es permetien trobades de deu persones- cap d'ells duia mascareta.

Els Mossos d'Esquadra van identificar tant el jove que s'havia encarregat de llogar la casa de colònies com el responsable de la masia. A tots dos, els han denunciat per incomplir les mesures per frenar la covid-19.

A la resta de Catalunya, els Mossos van aturar tres festes il·legals més, la més important dels quals va ser una «rave» a una nau abandonada de Llinars del Vallès que va aplegar centenars de persones, algunes de les quals van ser denunciades pels Mossos. A Santa Perpètua de Mogoda es va localitzar una festa il·legal dins un hotel de la població i es va aixecar acta a l'establiment. L'última es va localitzar dins una discoteca de Cornellà de Llobregat. En total els Mossos van aixecar 544 actes amb relació a les restriccions del coronavirus.

Més enllà d'això, la demarcació no va registrar cap incidència destacada, tal com van explicar els Bombers de la Generalitat i va confirmar el conseller d'Interior durant la roda de premsa de balanç de la nit de Cap d'Any. Les restriccions imposades per la pandèmia i per tant la baixada de la mobilitat van produir una caiguda d'un 19,6% de les detencions arreu de Catalunya. Sàmper va explicar que els Mossos van detenir 37 persones enfront de les 46 de l'any passat.

Amb tot, la nota negativa del balanç és el creixement de detencions relacionades amb la violència masclista, ja que aquest any se n'han produït 12, el doble que l'any passat. A més d'aquestes dotze detencions n'hi va haver una tretzena per abusos sexuals i amenaces. «Demano a totes les dones que pateixen maltractament que no triguin ni un segon més a denunciar», va dir Sàmper, i va afegir que «segurament hi ha hagut moltes més agressions que no han estat denunciades», motiu pel qual va reivindicar la visibilització d'aquesta dada per «desfer-nos d'aquesta xacra que afecta a tot el món», va reblar.

En altres àmbits hi va haver 24 detencions més per delictes contra el patrimoni i per baralles.

Pel que fa a les incidències de trànsit, les carreteres gironines i catalanes no van registrar cap incident que afectés la xarxa viària, segons va precisar Sàmper. L'any passat Girona va patir dos accidents interurbans lleus a Alp i a Palafrugell que van deixar quatre ferits de poca gravetat.

Pel que fa als controls de trànsit, se'n va realitzar un total de 46 a tot Catalunya. En aquests es van efectuar un total de 440 lectures d'alcoholèmia, de les quals, 29 van ser positives. D'altra banda, es van fer 10 controls de drogues, 6 dels quals van donar positiu.

Pel que fa a les trucades d'emergències, el telèfon 112 va rebre 3.044 trucades durant la nit per un total de 2.208 incidents relacionats amb la celebració de la festa. A la demarcació de Girona es van registrar 212 trucades, un 7% del total de Catalunya.

La xifra catalana suposa un descens del 20,3% respecte de les dades de l'any passat. Gran part del gruix dels incidents, un 77,2%, es van produir a la província de Barcelona. El 34,8% de les trucades van ser per avisar d'actuacions incíviques; el 21,1% per requerir assistència sanitària; el 18,1% per baralles, amenaces, etc.; el 8,8% per problemes de seguretat ciutadana, i el 6,2% per incendis i rescats.

Els serveis més destacats dels Bombers van ser per la crema de dos balcons en un edifici de Sant Boi de Llobregat, vuit contenidors cremats a Cunit, un incendi a la cuina d'un local de Reus i un incendi en un domicili de Mataró.