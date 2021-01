La pandèmia comença l'any amb una xifra rècord de 14.000 defuncions diàries

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va notificar ahir 13.997 morts en les últimes 24 hores, la major xifra en un any de pandèmia de covid-19, per la qual cosa el total de defuncions des del començament de la crisi sanitària ascendeix a 1,8 milions. Els casos de covid-19 mundials freguen ja els 82 milions, 693.000 d'ells registrats en l'última jornada, un ascens respecte a dies anteriors, però que encara no aconsegueix la xifra rècord del passat 20 de desembre (841.000 contagis en un dia).

El major nombre de confirmats es concentren al continent americà i a l'europeu. D'una banda, Amèrica, que va notificar 6.300 morts en l'últim dia de 2020, suma 858.000 decessos, mentre que Europa va registrar 5.900 defuncions i suma 582.000 des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa als països, els Estats Units continua sent el país amb major número de morts (335.000), seguit del Brasil (193.000), l'Índia (148.000) i Mèxic (124.000).

Els segueixen quatre països europeus: Itàlia (74.000 morts), Regne Unit (73.000), França (64.000) i Rússia (57.000).

Els pacients recuperats al planeta ascendeixen a 59 milions, mentre que dels 22 milions de casos actius un 0,5% (106.000) es troben en un estat de salut greu o crític.