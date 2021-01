La pandèmia fa perillar les reserves del banc de sang

El Banc de Sang ha activat una campanya durant aquestes festes per animar tothom qui pugui a donar sang durant les dues darreres setmanes de desembre i la primera de gener, època en què les donacions baixen al voltant del 25%. Es pot fer als hospitals amb banc de sang, en el cas de Girona al Trueta, i també per mitjà de les 200 col·lectes que s'organitzen a tot Catalunya.

Aquest 2020, a més, les necessitats de sang dels hospitals són superiors durant el mes de desembre i gener. Les transfusions a malalts de coronavirus i les intervencions i tractaments ajornats en l'inici de la pandèmia han fet que, cada dia, se subministrin més de 1.000 bosses de sang als centres hospitalaris. De fet, segons han explicat fonts del Banc de Sang a aquest diari, durant el pic de la pandèmia, el 15% de transfusions de sang van ser a pacients amb coronavirus. Actualment, aquesta xifra ha disminuït perquè no hi ha la mateixa quantitat de crítics, però continua sent destacada.

A aquest fet s'hi afegeix que les dues últimes setmanes de l'any són, juntament amb el mes d'agost, el període més crític de l'any perquè és quan el nombre de donacions disminueix més. A més, en les èpoques de menys donació la principal necessitat són les plaquetes, que són les que caduquen més ràpidament: al cap de cinc dies. Per això cal mantenir un ritme de donació constant també al Nadal.

Com a novetat d'enguany, tots els donants podran enviar una postal personalitzada al seu entorn amb la felicitació de les festes i animant a donar sang. A les campanyes de donació rebran una postal que podran escriure i compartir amb qui vulguin i a través del web Donarsang.gencat.cat/nadal es poden personalitzar diferents models de postals digitals i enviar-les.

A Catalunya, cada dia calen 1.000 donacions per atendre les necessitats dels malalts. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions bàsiques: ser major d'edat i menor de 70 anys, pesar 50 quilos o més i en cas de ser dona, no estar embarassada.

Fins al 6 de gener, s'organitzen a tot Catalunya més de 200 col·lectes de donació de sang. Concretament, a Girona aquesta setmana n'hi ha a Olot, Riudarenes, la Cellera de Ter, Avinyonet de Puigventós i Campdevànol. La setmana que ve n'hi ha a l'Armentera i Osor (4 de gener). Seguidament, més enllà de les col·lectes ja s'han organitzat campanyes a Celrà (7 de gener), Bescanó i Girona (8 de gener) i Roses (9 de gener).

Cal recordar que s'ha de reservar cita prèvia a través del web del Banc de Sang i també es pot donar sang o plasma al Trueta de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 h i de 16 a 20 h i dissabtes de 10 a 14 h.

Des de l'inici de la pandèmia, el Banc de Sang i Teixits (BST) s'ha abocat en la lluita contra el virus de la COVID-19. Ho ha fet tant amb la seva feina habitual, les donacions i les transfusions de sang als pacients afectats, com amb la recerca; col·laborant o impulsant diversos assajos clínics i estudis. I paral·lelament, també ha acollit un dels laboratoris de tests de diagnòstic del virus en què s'han analitzat unes 300.000 mostres en total des de l'inici de la pandèmia. Gairebé la meitat són d'escoles de Catalunya, i és que el Banc de Sang ha destinat autobusos a fer l'extracció de mostres als alumnes.

Una altra de les iniciatives destacades ha sigut l'obtenció de plasma de malalts convalescents de coronavirus que s'ha transfós ja a la vora de 250 malalts en el marc de diversos estudis i assajos clínics que n'investiguen l'eficàcia. Finalment, als ultracongeladors del BST s'hi conservaran bona part de les vacunes de Pfizer contra la COVID-19.