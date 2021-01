La producció de la vacuna de Pfizer creix per cobrir la demanda de la UE cobrir la UE

L'empresa alemanya BioNTech, que va desenvolupar la primera vacuna contra el coronavirus juntament amb el consorci estatunidenc Pfizer, augmentarà ara la producció de vaccins per cobrir les necessitats dels països de la UE, en els quals hi ha de moment certa escassetat per aconseguir immunitzar tota la població.

En una entrevista amb la revista Der Spiegel el CEO de BioNTech va atribuir l'escassetat actual a la política de compres de la UE, en la qual el procés ha estat més lent que en altres parts del món. «El procés a Europa no va ser tan ràpid i directe com en altres països i això es deu també al fet que la UE no va autoritzar les comandes directament, sinó que els països membres també tenien veu. En una negociació en què es requereix un anunci clar, això és una cosa que pot costar temps», va dir Sahin a Der Spiegel. «Existia el supòsit que vindrien moltes altres empreses amb vacunes. Pel que sembla existia la impressió que hi hauria suficients vaccins i que les coses no serien greus, això em va sorprendre», va agregar.

Això va portar, segons Sahin, a provocar que hi hagués aquesta escassetat a la Unió Europea, perquè «falten altres vacunes autoritzades i nosaltres haurem d'omplir el buit amb la nostra vacuna».

L'entrevista de Sahin es produeix enmig de les crítiques a Alemanya per la lentitud de la campanya de vacunació, que va començar el 27 de desembre al país europeu.

La directora mèdica de BioNTech, Ózlem Türeci, va dir, per part seva, que la idea de crear una espècie de cistell amb vacunes de diversos productors era en principi encertada, però va arribar el moment en què es va veure que molts no podrien complir al temps amb les ordres establertes per poder ser distribuïdes correctament.

L'augment de la producció, segons Türeci, no és fàcil, ja que «no és que hi hagi a tot el món fàbriques especialitzades que puguin produir de la nit al dia amb la qualitat necessària que requereix el vaccí contra la covid-19».

Per fer front a la demanda, BioNTech ha encarregat ja a cinc fabricants a Europa la producció de la vacuna i està negociant nous contractes.

Sahin té esperances en l'efecte que tindrà una nova fàbrica a Marburg (centre d'Alemanya) que pot fer possible que en el primer semestre es produeixin 250 milions de dosis.