Sobresegut el cas dels dos regidors d'ERC pel tall a l'AP-7

El jutjat de Figueres ha sobresegut el cas dels dos regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya al municipi de la Jonquera investigats per tallar l'AP-7 al seu pas per la localitat fronterea durant la vaga general del 18 i 19 d'octubre del 2019.

Jaume Ricart i Marta Collell van haver de declarar el mes de novembre de 2019 davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Girona i el març d'aquest 2020 ho van fer als Jutjats de Figueres. Se'ls investigava per un delicte de desordres públics.

Els dos regidors van agrair dijous el suport rebut per la gent que els han acompanyat durant aquests mesos, tant dels veïns del municipi, com dels ciutadans que van acudir a les concentracions. Els dos regidors republicans es van acollir al seu dret a no declarar en les dues citacions.