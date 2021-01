Un brot declarat a l'hospital d'Olot afecta deu pacients i tres treballadors

L'hospital d'Olot va alertar ahir d'un brot de coronavirus que ha afectat deu pacients i tres treballadors del centre. Un dels malalts ja ha estat donat d'alta i els altres nou s'han traslladat a la unitat dedicada a persones amb covid-19. En la majoria de casos es tracta de persones asimptomàtiques o amb simptomatologia lleu. D'altra banda, també s'ha fet un cribratge a tots els treballadors que en les últimes 24 hores estava a l'hospital i a la resta de pacients ingressats. Els resultats de totes les proves han estat negatius. Tot i això, s'ha reforçat el laboratori per donar resposta a les quasi 200 PCR que s'han fet en les últimes hores arran del brot.

L'hospital va comunicar ahir que s'han suspès les visites dels familiars. Mentrestant, es podran fer videotrucades amb els pacients per tal que puguin parlar i saber en quin estat de salut es troben.

D'altra banda, el brot declarat a principis de setmana a una residència de Solsona va declarar ahir 12 nous infectats. El centre compta amb un 44% dels usuaris infectats.

Segons va indicar la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés, un segon cribratge va fer augmentar a 40 el nombre de malalts de coronavirus al centre de gent gran del municipi. Set dels afectats són asimptomàtics. A més, cinc dels professionals que hi treballen també estan contagiats i estan aïllats als seus domicilis. D'altra banda, el centre va registrar la mort d'un resident, tot i que en aquest cas la Fundació sosté que ha estat per causes «completament alienes» al brot i indiquen que ja estava en una situació de «gran fragilitat» prèviament.

La residència compta amb 101 places, tot i que per ara està ocupada per 90 residents. Els primers contagis es van registrar entre treballadors aquesta setmana.