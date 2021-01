Un espai gastronòmic amb valor social

L'Amina Annovar, una jove d'origen marroquí de 19 anys, s'emociona quan parla de la seva història personal, de com va fer el viatge amb pastera fins a les costes de Cadis quan només tenia 16 anys i de les dificultats que s'ha anat trobant pel camí fins a establir-se a Girona, estudiar per treure's l'ESO, aprendre català i formar-se en diferents cursos. Els ulls li brillen quan explica les experiències viscudes i amb el que ha après durant el seu pas pel curs de formació Tr3s Accions de restauració, que ha fet a l'espai gastronòmic Can Xapes. La jove afirma que sent una passió especial per la cuina i sobretot per l'activitat tan diversa i constant que hi ha als fogons.

L'Ousama Fouad, de 18 anys, també és un exemple de superació. Després de decidir marxar del seu petit poble a l'Atles marroquí, va volar fins a Estrasburg i d'aquí amb bus fins a Girona on hi va arribar amb 16 anys. Explica que per ell, el curs impartit en el projecte Tr3s Accions li ha proporcionat un pla de futur i li ha servit per aproximar-se al món de la restauració. En el seu cas s'ha trobat més còmode treballant de cambrer a la sala de l'establiment, aprenent a deixar el parament de taula sempre impecable i de com dispensar un tracte professional als comensals durant un servei.

El 2016 l'entitat gironina Ad'Iniciatives Socials va obrir l'espai i de formació Can Xapes com una petita escola d'hostaleria, ampliant el projecte Tr3s Accions. Fins avui, ja hi han passat més de 130 nois i noies que s'han format professionalment en aquest sector i que els ha suposat un canvi en positiu en les seves vides. Edgar Fullana, Director de l'Àrea d'Atenció als i les Joves, de l'entitat Ad'Iniciatives Socials explica que el projecte de Tr3s Accions va dirigit a joves amb necessitats formatives i té com a objectiu capacitar-los perquè augmentin les possibilitats de trobar feina, formant-los amb competències bàsiques com ara informàtica, comunicació, habilitats personals així com aspectes que ajuden a les competències professionals com l'organització, la planificació o la feina en equip.

El projecte formatiu consta de dos programes, el Tr3s Accions i el Connexió Estany. Connexió estany dirigit a joves de 16 a 29 anys, que majoritàriament disposen de permís de treball i de residència i que desenvolupa una formació a mida en operacions bàsiques de restauració i bar basat en la cuina catalana i de proximitat, compartint sinergies amb la filosofia del restaurant Can Xapes. Connexió Estany treballa amb l'objectiu de trobar una sortida professional als joves i ajudant a la seva inserció laboral i social. Aquest programa el segueixen 20 joves per cada curs i està regulat pel SOC amb fons socials de la Comunitat Econòmica Europea. El Tr3s Accions, és un curs pensat per a 10 joves d'entre 16 i 21 anys, que per diferents motius han deixat els estudis, estan desorientats envers el seu futur, o han vingut al nostre país a la recerca d'unes condicions de vida més dignes.

La majoria de joves que s'incorporen al programa són persones migrats no acompanyats que han estat tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència fins als 21. Aquests joves ho tenen més difícil ja que la legislació actual fixa que per poder tenir feina sense un permís de treball, els joves han disposar d'un contracte d'un any a jornada completa. Tot i les dificultats, aquest joves arriben al nostre país per fer el somni europeu, superar tot tipus de dificultats per trobar feina i poder ajudar les seves famílies que resten als seus països d'origen.

Els dos programes formatius són de continuïtat i combinen la formació teòrica amb la pràctica real en la elaboració del menú diari que se serveix cada dia a les 12 pels treballadors de Can Xapes i els mateixos alumnes.

El curs treballa amb els rols clàssics d'un restaurant, el tractament dels productes alimentaris, la seva elaboració, el parament de les taules i el servei del dinar. A partir de la una del migdia, els alumnes acaben les classes i el restaurant obre portes per oferir el servei del dinar amb un equip professional propi i independent dels cursos de formació tant a la cuina com a la sala.

Els cursos també contemplen unes pràctiques que els alumnes fan a diferents restaurants i bars repartits per la demarcació de Girona i que en alguns casos han incorporat a alguns alumnes a la seva plantilla donant-los una oportunitat ajudant-los a tenir una sortida laboral que els ajudi al seu present i futur.

Entre altres empreses adherides al projecte i que han acollit alumnes en pràctiques hi ha els restaurants l'Alqueria, El Cul del Món, l'Hotel Carlemany, les cafeteries de la Universitat de Girona o el Blauet Cafè i El Vilar de Banyoles. Lluc Quintana, el xef de Can Xapes, defineix la seva cuina catalana, que treballa amb productes de proximitat amb petites pinzellades d'avantguarda sense oblidar mai les arrels del territori. Fa poques setmanes l'entitat Ad'Iniciatives Socials va presentar el llibre Som Can Xapes, una edició exquisida coordinada per Ferran ?Piera Creixells, on s'explica la ?singularitat de conjugar un projecte social de formació i inserció laboral per a joves, un restaurant d'alta gastronomia sense ànim de lucre i cuinat des d'una entitat social.