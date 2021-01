«Hi haurà noves pandèmies, probablement de grip o coronavirus»

«Pot ser l'any que ve, d'aquí a dos o d'aquí a tres, però hi haurà noves pandèmies segur», afirma José Luis del Pozo, director del Servei de Microbiologia Clínica i de l'Àrea de Malalties Infeccioses de la Clínica Universitat de Navarra (CUN) i responsable principal en aquest centre sanitari de la fase III de l'assaig clínic de la vacuna de Janssen contra la covid.

El passat 21 de desembre, un pamplonès de 49 anys va ser la primera persona a rebre a la CUN la vacuna de la farmacèutica Janssen Vaccines & Prevention B.V., filial de Johnson & Johnson. La clínica pamplonesa té previst administrar la vacuna en estudi a més de 400 voluntaris adults i la seva seu de Madrid iniciarà el reclutament aquest gener.

Janssen ha seleccionat 9 hospitals espanyols per a aquesta etapa de la investigació, en la qual es provarà la seguretat i eficàcia d'aquesta vacuna en un total de 30.000 pacients de nou països (Bèlgica, Colòmbia, França, Alemanya, Filipines, Sud-àfrica, Espanya, Regne Unit i Estats Units), aproximadament 2.000 d'ells a Espanya. A més de la CUN, a Espanya participen en l'estudi l'hospital Clínic de Barcelona, l'hospital Quirónsalud de Barcelona, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, l'Hospital Universitari de la Princesa de Madrid, l'Hospital Universitari La Pau de Madrid i l'hospital Quirónsalud de Madrid.

Quin tipus de vacuna està desenvolupant aquesta farmacèutica?

És una vacuna amb un mecanisme d'acció o una tipologia més clàssica, diferent de la de les vacunes basades en ARN missatger. Aquesta vacuna és un adenovirus recombinant, és a dir, és l'embolicada d'un virus sense capacitat infectiva, que està cobert per les proteïnes del virus SARS-CoV-2, de manera que quan són injectades en el pacient es genera una resposta d'anticossos enfront d'aquest virus 'de mentida' molt similar a la covid-19.

És bo que hi hagi vacunes de diferents tipus?

Més que vacunes de diferents tipus, el que és bo és que hi hagi vacunes suficients perquè es pugui vacunar el 70-80% de la població. Malauradament, no tothom es podrà vacunar amb la mateixa vacuna perquè no hi haurà suficient quantitat per a tothom, però afortunadament hi ha diverses indústries farmacèutiques que estan en fases molt avançades de recerca amb diverses vacunes. Finalment, el que importa és que es produeixi una immunitat de ramat i no hi ha altra manera d'aconseguir-la que amb la vacunació de la població.

Amb quin percentatge de vacunats s'aconseguirà immunitat de ramat?

El percentatge depèn una mica del tipus de malaltia infecciosa, però en general podem dir que si aconseguim immunitzar un 70-80% de la població serà suficient per evitar la transmissió comunitària de virus.

Quan durarà la immunitat proporcionada per les vacunes?

Cal tenir en compte que no sabem quant dura la immunitat ni després de la infecció natural ni després de la vacunació perquè òbviament no hem tingut temps material per comprovar quant dura la immunitat. El primer objectiu és aconseguir la vacunació quasi universal. Això ens donarà immunitat perquè els assaigs clínics que hi ha publicats ens diuen que les vacunes aconsegueixen una immunitat al voltant d'un 90-95%, és a dir, que són vacunes molt reactives, molt eficaces. El segon és veure quant dura aquesta immunitat i si cal revacunar, que és un escenari possible o probable.

Hi ha motiu d'alarma per la nova soca de Regne Unit?

Encara que hagi sortit a tots els mitjans de comunicació, era previsible. En el cas de la nova variant que s'ha detectat al Regne Unit i a altres països de món, sabem que es transmet més fàcilment però de moment no ens consta que tingui una major agressivitat o virulència.

Són esperables noves pandèmies en el futur?

Més que esperables és segur que hi haurà noves pandèmies. D'aquí a quan? No ho sabem. Pot ser l'any que ve, d'aquí a dos o d'aquí a tres, però hi haurà noves pandèmies segur. I si hi ha noves pandèmies, probablement siguin causades per virus i, dins dels virus, els que més probablement siguin capaços de causar una pandèmia són virus de la grip, de la grip aviària o d'altres animals, i els coronavirus, perquè són patògens que s'adapten molt bé a l'ésser humà, que es transmeten molt fàcilment per via aèria i que són capaços de generar infeccions massives.

Es posarà la vacuna?

Em posaré la vacuna per diversos motius. Un, perquè crec que els professionals sanitaris hem de donar exemple; dos, perquè vull tenir protecció perquè he vist morir pacients per covid-19, i no només morir, sinó que molts han quedat amb seqüeles després de tenir la infecció, invalidants o incapacitants; tres, perquè vull protegir el meu entorn, que són la família, els amics i els companys; i quatre, perquè crec que és un compromís que tenim amb la societat, perquè si volem sortir d'aquesta situació de forat econòmic, social, etc, o ens vacunem gairebé tots o no en sortirem.