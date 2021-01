Els indicadors de la pandèmia empitjoren a Catalunya i Girona

Les dades epidemiològiques que mesuren l'avanç de la pandèmia segueixen empitjorant a Catalunya i a Girona, amb tots els indicadors a l'alça i un augment de contagis generalitzat. Les últimes dades difoses pel Departament de Salut revelen que el risc de rebrot la Regió Sanitària de Girona va disparar-se 31 punts en un sol dia, situant-se a 405. També va pujar cinc centèsimes la velocitat de propagació, pujant a 0,91. A Catalunya el risc de rebrot va pujar 25 punts en un sol dia, situant-se als 368, i la velocitat de propagació del virus s'ha enfilat dues centèsimes, en 1,02, que significa que de cada 100 infectats se n'infecten 102. Aquestes dades, que mostren un augment de nous contagis i una consegüent tendència creixent de la pressió hospitalària, van provocar la reacció de la Comissió de Seguiment de la covid-19, que va celebrar la seva primera reunió de l'any per avaluar l'empitjorament dels indicadors. De fet, el president en funcions Pere Aragonès va reconèixer el divendres que la situació de la pandèmia és «molt complexa» i va deixar la porta oberta a aplicar noves mesures si es mantenia aquesta tendència. Per això, demà el Procicat es reunirà per avaluar si s'apliquen noves restriccions, tal com demanen des de fa dies els experts.

Pel que fa a la pressió hospitalària a Girona, ahir va haver-hi 23 nous ingressats als hospitals gironins, pels quals ja hi ha 223 interns. D'aquests, 37 es troben en estat greu. Paral·lelament, es van confirmar 237 contagis nous que eleven el total a 44.607. Per ara hi ha 276 vacunats a la regió.

A Catalunya la pressió hospitalària també va créixer i es van ingressar un centenar de persones més, amb 1.859 hospitalitzats, dels quals 373 es troben a les unitats de cures intensives. L'últim balanç va xifrar 1.973 nous casos en totes les proves diagnòstiques, i per ara al territori s'han registrat un total de 403.641 infectats. A més, s'han comptabilitzat 51 noves defuncions, de manera que la xifra total de morts ja arriba a les 17.146 a tot Catalunya. D'altra banda, ja s'han vacunat 6.093 persones al territori.

La situació a la Cerdanya i al Ripollès segueix essent desfavorable, ja que ahir van veure com el risc de rebrot es disparava. En el cas de la Cerdanya ha pujat 70 punts, i ja es troba a 1.776, i al Ripollès es va elevar 45 punts, i arriba a 1.327. La Cerdanya va diagnosticar 12 nous casos, i la mitjana d'edat és de 39,6 anys. Al Ripollès es van detectar 15 nous casos i es va registrar una defunció.