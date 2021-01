Com serà l'arribada dels Reis d'Orient als municipis gironins

Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran a les ciutats i pobles però ho faran complint les normes estrictes que obliga la pandèmia. A través de les pantalles, als campaments o en cavalcades més allunyades que altres anys els petits podran continuar veient com arriben des d'Orient Melcior, Gaspar i Baltasar, preparats per repartir els regals la nit de Reis.

Girona

Al llarg d'aquest dimarts 5 de gener, entre les 11 h i les 19 h, es duran a terme més de 200 accions sorpreses itinerants i de petit format, que s'estendran arreu de la ciutat. En grups reduïts, diverses comitives reials acompanyades de música i provinents del Campament Reial s'endinsaran a tots els barris de Girona. A les 20.45 h, tothom haurà de sortir als balcons, finestres i terrasses de casa seva per cantar la cançó dels tres Reis, la qual s'emetrà també per TV Girona, i per lluir els fanalets que hauran de mostrar el camí a Ses Majestats. Seguidament, com a colofó final, s'activaran castells de focs artificials que donaran el tret de sortida a la nit més llarga de l'any pels Reis d'Orient. Els focs es llançaran des de diferents barris perquè la màgia pugui arribar a tants racons de la ciutat com sigui possible.

Figueres

Els Tres Reis d'Orient han obert aquest dilluns a la tarda a Figueres el campament reial del passeig Nou fins dimarts al vespre. Poden passar pel campament fins a 10.800 persones. Els petits poden fer un recorregut d'un quart d'hora per les diferents escenes on trobaran en Fumera, la zona de regals o la carrossa dels xumets. Música, espectacles i llums donen vida al recinte reial. Per tots aquells que no s'hi puguin apropar es podran seguir des de les xarxes i el canal de Youtube.

Roses

La majestuosa Ciutadella de Roses amb segles d'història serà l'indret on arribaran Ses Majestats els Tres Reis d'Orient demà a la tarda, a partir de dos quarts de sis. Aquí, en un indret carregat d'història, s'ha preparat un recorregut màgic d'uns quinze minuts de durada. Les Fades, l'Arbre Mirtal, el Carter Reial, els Cavalls, els Planetes, els Malabaristes o el Carter Reial seran alguns dels protagonistes que durant la màgia d'orient dins el recinte.

Palamós

A Palamós, La Nau dels 50 metres serà on arribaran els Reis. Aquí s'hi podrà veure un espectacle amb música, llum i la màgia del circ que acompanyarà Ses Majestats. Hi haurà tres sessions amb una capacitat per a 450 persones.

Blanes

A Blanes se'ls podrà trobar a la Ciutat Esportiva. En el cas de Blanes hi haurà una Bústia Reial on dipositar les cartes.

Palafrugell

A Palafrugell es podrà fer una recepció al Teatre Municipal, com en tots els casos, amb reserva prèvia. Cada nen podrà escollir un rei a qui entregar la carta.

Banyoles

A Banyoles Ses Majestats es podran veure a l'estadi Miquel Corominas i Morató, al camp de futbol nou i es retransmetrà en directe per Banyoles TV a les nou del vespre.

Platja d'Aro

Platja d'Aro tindrà una proposta alternativa a les cavalcades a la Sala Polivanet de Castell d'Aro i al Palau d'Esports i Congressos.

Olot

A Olot, Ses Majestats arribaran demà a quarts de sis de la tarda amb tota la comitiva i faran parada al campament reial que s'ha instal·lat al Parc Nou. Arribaran amb tota la comitiva reial.

Sant Jordi Desvalls

A Sant Jordi Desvalls faran aturades en diferents punts de la població.