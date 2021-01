Les comarques gironines afronten una setmana d'ambient gèlid

L'any acabat d'estrenar ha arribat amb una onada de fred que promet no donar treva durant tota la setmana entrant, ja que les previsions indiquen que les baixes temperatures es mantindran a Girona i arreu de Catalunya fins al 10 de gener. La previsió és que les temperatures mínimes baixin de manera acusada i es man?tinguin en la banda baixa fins dimecres. Una situació d'ambient gèlid que pot ser més llarga i persistent del que és habitual. També s'esperen fortes ratxes de vent i onatge a la costa de ?Girona i el sud de la provínciade Tarragona. De fet, l'Empordà ja va estar ahir en risc taronja per fenòmens costaners.

A més, es manté per avui la possibilitat de neu a cotes a partir de 200 metres a les comarques gironines. Durant la tarda-nit de dissabte, de fet, ja es va poder veure caure aiguaneu en alguns municipis de l'Empordà i durant el matí d'ahir alguns punts es van despetar enfarinats. També va caure una fina capa de neu als punts més alts de les Gavarres, com el Puig d'Arques, tot i que les quantitats van ser testimonials. Per això, dissabte va haver d'activar-se en fase de prealerta el pla Neucata cotes baixes de la costa de Girona.

Així, les temperatures mínimes a molts municipis gironins van baixar per sota dels 0ºC. Les mínimes es van registrar al Ripollès. A Queralbs es va registrar una temperatura de -8,9ºC, a Molló, -6,4ºC i a Sant Pau Segúries de -4,3ºC. A la Cerdanya, Puigcerdà es va situar a -5,4ºC mentre que els termòmetres a Das van marcar fins a -4,5ºC. A Olot, es va registrar una mínima de -2,9ºC, a Anglès, de -1,1ºC i a Girona de -0,2ºC.

Tot i això, durant la matinada de dissabte els registres més freds es van assolir a la província de Lleida, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), amb 12,2 graus negatius a Port Ainé i 11,8, també sota zero, a cap de Baqueira. I segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en alguns punts del litoral i prelitoral català es va arribar a les temperatures més baixes des del febrer del 2018.

A la resta d'Espanya, el ter?mòmetre també continuarà descendint. De fet, 13 comunitats autònomes estan en alerta groga o taronja per temperatures baixes, neu, fenòmens costaners i vent. Tot i que durant la jornada de dissabte ja es van viure fortes nevades a tot el nord de la península.

A Astúries, on va caure abundant neu, divendres una allau va sepultar dos treballadors quan operaven amb una màquina llevaneu al port de San Isidro. El cadàver d'un va ser trobat, però les males condicions meteorològiques i el risc de noves allaus van portar ahir a la tarda a suspendre la recerca de l'altra víctima.