Demanen gestió pública a l'hospital de Campdevànol

Els col·lectius XES Ripollès, Som Ripoll, La Sarja, el Casal Popular La Metxa, Endavant Ripollès, Les Bagaudes, Arran Ripollès i Alternativa per Ripoll-CUP han signat un comunicat conjunt on entre altres reivindicacions relacionades amb el confinament perimetral de la comarca, demanen fer fora la gestió privada de l'hospital de Campdevànol. El document afirma que fins ara qui ha fet front la crisi sanitària han estat les treballadores sanitàries i en cap cas la gestió del Govern o de les administracions locals o comarcals. Per això aprofiten per demanar explicacions sobre com s'ha abordat la situació i demanen que se'n derivin les responsabilitats necessàries. Pel que fa a la gestió privada de l'hospital Comarcal exigeixen que «ja n'hi ha prou que uns pocs s'enriqueixin amb sous exagerats a costa de la salut de totes». A més, critiquen l'arribada al Ripollès de més Mossos d'Esquadra, el que suposa un pas més en el trencament de llaços comunitaris i ho qualifiquen d'«intimidació».