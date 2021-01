La directora de Protecció Civil diu que avui no es podrien fer les eleccions

La situació de la pandèmia a Catalunya no és bona. Les dades epidemiològiques són dolentes i la previsió és que empitjorin en propers dies. Tant és així que la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, va assenyalar ahir que, amb les dades actuals a la mà, «a dia d'avui no es podrien celebrar les eleccions de l'14-F». Ferrer es va expressar així aquest diumenge en una entrevista a TV3 en què va recordar que serà en una reunió convocada per al 15 de gener quan es valorarà si els comicis a Parlament es poden celebrar en la data prevista. La decisió, va explicar, s'ha de prendre en base a les previsions a una setmana vista de l'14 de febrer.

Fonts de Protecció Civil van matisar poc després que «la celebració de les eleccions està garantida». «La prioritat és mantenir el dispositiu (electoral) actual», van afegir les fonts, que van admetre que tot anirà en funció de l'evolució de la pandèmia i de les dades i indicacions del Procicat.

Ferrer també va referir-se a la possible revisió de les actuals restriccions a Catalunya, vigents fins al 11 de gener, i no va descartar que avui dilluns, quan es doni per finalitzat el període nadalenc amb la represa del curs escolar, es modifiquin alguns dels confinaments perimetrals en vigor actualment. Això afectaria bàsicament als confinaments comarcals, que podrien tornar a ser municipals. «Totes les possibilitats estan sobre la taula però és probable que abans del dia 11, i en funció de les dades, les mesures es puguin modificar», va dir la directora de Protecció Civil.

El Procicat té previst reunir-se avui dilluns 4 de gener per valorar la situació epidemiològica. El Govern no descarta endurir les restriccions com han fet altres comunitats en els últims dies com Aragó o Andalusia. En aquesta reunió, Ferrer va subratllar que s'analitzaran els motius de l'empitjorament de la situació epidemiològica i, si es comprova que el creixement de contagis és «sostingut», s'aprovaran noves restriccions.