L'hospital de Campdevànol torna a ingressar malalts sense covid-19 després de recuperar bona part de la plantilla

L'hospital de Campdevànol ha aixecat l'ingrés restringit a malalts de covid-19 i torna a tenir pacients ingressats amb altres patologies. La restricció es va prendre el 2 de desembre després de detectar un brot intern de coronavirus a dins de l'hospital que va afectar una trentena de treballadors i també pacients. Un mes després, el brot es dona per tancat i s'ha pogut recuperar bona part de la plantilla –actualment hi ha onze treballadors infectats que s'estan recuperant-. Des de llavors que una dotzena de malalts amb altres patologies s'han traslladat al Trueta de Girona i a l'hospital d'Olot, on recentment també hi ha hagut un brot intern de covid-19.

El primer ingrés de pacient sense covid-19 va ser una partera que va donar a llum al primer nadó del Ripollès el 2 de gener a la nit. Des de dissabte, l'hospital de Campdevànol torna a fer ingressos de malalts sense coronavirus, una mesura que mantindrà sempre que l'evolució de la pandèmia ho permeti. Tot i això, no es reprendran les operacions amb ingrés per tenir marge en cas que la incidència de covid-19 es dispari.

I és que les previsions no són bones veient el repunt de casos dels últims tres dies. Segons explica a l'ACN el gerent del centre, Joan Grané, han tingut 9 ingressos nous de covid-19, una xifra "altíssima" i "preocupant" que associen directament amb el relaxament d'aquests dies de Nadal. Actualment tenen 23 pacients amb covid-19 i onze treballadors infectats que s'estan recuperant. Havien arribat a tenir-ne una trentena del personal durant el rebrot intern de fa un mes.

Grané admet que estan en "màxima alerta" i demana responsabilitat individual per evitar una nova onada de contagis. Recorda que l'índex de rebrot és molt alt a la comarca, on des de fa gairebé dues setmanes hi ha el confinament comarcal, i a tot Catalunya. I reclama al Govern mesures més restrictives per intentar aturar els contagis. "Si la gent se segueix trobant més de dues bombolles a casa o va en grup sense mascareta" no se soluciona amb les restriccions actuals, subratlla.

I avisa que, si s'entra a la tercera onada serà "terrible" i comportarà problemes assistencials importants amb la resta de pacients sense covid-19 que estan pendents de tractaments i visites des de l'inici de la pandèmia.

