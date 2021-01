Mor un nen de Gijón de 12 anys per una infecció greu després de tenir la COVID

Un nen de Gijón de 12 anys va morir la matinada del divendres a l'UCI de l'Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a causa d'una fallada inflamatòria severa i setmanes després d'haver-se contagiat del coronavirus.

El menor, que respon a les inicials E. A. A., va patir un quadre inflamatori que els experts descriuen com a «una sèpsia», una afecció que provoca una reacció en cadena i una fallada multiorgànica impossible de parar. El nen va acudir primer a Cabueñes fent referència a un fort dolor abdominal que els sanitaris van veure compatible amb una peritonitis.

Ja a l'HUCA, la seva evolució continuava empitjorant i es va valorar un diagnòstic de meningitis, fet que no s'ha acabat de descartar. Fins a aquest moment, a l'espera que es notifiqui el resultat de l'autòpsia, la «hipòtesi més probable», diuen els sanitaris, és una reacció postcovid.

Si bé sembla clar que el jove sí que va passar el coronavirus setmanes enrere, demostrar la vinculació del virus amb la reacció inflamatòria que finalment va posar fi a la seva vida és complex. «El que hem d'aclarir ara és que no hi hagi cap altre germen en el cos que pugui explicar el que ha passat. Si no es troba res estrany, l'única conclusió raonable és una reacció postcovid», expliquen els sanitaris asturians, que afirmen que el petit tenia anticossos en sang contra la patologia i que l'«única distracció inicial» va ser que donés negatiu a les PCRs.

«Aquesta reacció inflamatòria està descrita de forma semblant en nens que la pateixen fins un mes després d'haver passat la covid, i això és el que coincideix veient els anticossos de la serologia. Donava negatiu en totes les PCRs perquè ja havia superat la malaltia i si es queixava de dolor abdominal i tenia erupcions a la pell era perquè la reacció inflamatòria estava avançada», concreten coneixedors del cas.