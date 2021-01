Les noves restriccions a Catalunya s'equiparan al Ripollès i la Cerdanya a partir de dijous

Pel que fa al cas del Ripollès i la Cerdanya, on el 6 de gener estava previst que hi acabés el confinament perimetral i el tancament de restauració que s'hi va decretar des del 23 de desembre, Sàmper ha explicat que a partir del 7 de gener s'equipararan les mesures a les de la resta de Catalunya. Així, a partir del dijous aquestes comarques tindran confinament municipal com la resta de municipis catalans. A més a més, també decaurà l'equiparació comarcal entre l'Alt Urgell i Andorra que permetia desplaçaments entre els dos territoris.

