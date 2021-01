Temperatures gèlides a les comarques gironines i avís de neu a cotes baixes

Les comarques gironines s'han aixecat avui dilluns en la majoria de punts emblanquinades, imatges gèlides per la baixada per sota zero dels termòmetres.



El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per neu a partir de la tarda que podria afectar a punts del litoral de les comarques gironines, principalment al Baix Empordà i la Selva.





? El Servei Meterològic de Catalunya emet avis de Situació Meteorològica de Perill (#SMP) per neu ?



? Dt. 12.00 h - Dt. 24.00 h. T.U



? Possibilitat de gruix >0 cm a cotes > 100 metres



? Grau de perill max ?? 1/6



? Zona: punts del litoral de Barcelona i Girona. pic.twitter.com/pyLL82U43B — Meteocat (@meteocat) January 4, 2021

Bon dia.



? El dilluns comença amb ? alts, mitjans i/o baixos a molts punts de Catalunya. A més, també hi ha algun banc de boira a l'interior.



? La temperatura, tot i algunes excepcions, ha baixat en general: ??https://t.co/M4xnk3dNGm pic.twitter.com/3f1bAM3SAP — Meteocat (@meteocat) January 4, 2021

Les mínimes han donat per exemple -6 graus a Sant Pere Pescador o -2 graus a Girona ciutat. A punts com Boí Taüll han arribat als -14 graus.Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dillunsi aniran algunes bandes de núvols que fins i tot a la tarda poden deixar els ruixats de neu.Pels propers dies es mantindrà l'ambient fred i la inestabilitat.