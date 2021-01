Una avaria a l'R-11 talla una via del tren entre Sant Miquel de Fluvià i Girona

Una avaria a la catenària va tallar una via de l'R-11 entre Sant Miquel de Fluvià i Girona durant tot el dia i va provocar retards que van arribar a ser de més d'una hora. Segons va informar l'operador Renfe, la incidència va inciar-se a primera hora del matí, amb el tren de les 6.14 hores que sortia de Figueres i que havia d'arribar a Barcelona, que va quedar aturat entre Sant Miquel de Fluvià i Girona per una incidència a la catenària i va obligar els trens a circular només per una via durant tot el dia.

Per tal de reforçar el servei, Renfe també va activar a partir de les 9 del matí un servei de transbord per carretera entre Girona i Figueres per facilitar la circulació entre els dos punts amb més viatgers.

Els tècnics d'Adif van reparar la incidència cap a les 8.18 hores, però a les 8.49 hores el mateix tren va tornar-se a aturar aquest cop a Bordils, altre cop per una incidència a la catenària. Va ser en aquest punt quan es van poder transbordar els 15 passatgers que hi havia dins el tren.

A partir de les 9 del matí, el servei de la línia R-11 es va fer només per una via i amb el reforç per carretera entre les estacions de Girona i Figueres.

La incidència originada a la catenària a primera hora va provocar que al llarg del dia s'anunciessin diverses interrupcions al servei i circulació per només una via, com va ser el cas de Vilamalla, on a partir de les 20.15 h els trens van haver de circular per una via fins a Flaçà.

Es tracta d'una incidència d'Adif, que segons va apuntar Renfe tenia previst poder resoldre a finals del dia.

Les incidències a la línia van provocar retards de més d'una hora al llarg de tota la jornada, que en alguns moments van superar els 115 minuts de retard.